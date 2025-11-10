 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Метро Харькова остановило работу третий день подряд

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Метро Харькова третий день подряд приостанавливало работу из-за проблем с электроснабжением. О перебоях в работе метрополитена сообщает его пресс-служба.

«В связи с проблемой с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена», — говорится в сообщении.

Его опубликовали в телеграм-канале метрополитена в 7:49 мск. Вскоре, в 8:52, жителей города уведомили о возобновлении работы, однако предупредили, что в случае снижения напряжения ниже допустимого уровня движение поездов могут вновь прекратить.

В Харькове вслед за Киевом произошел блэкаут
Политика

Ранее, 8 и 9 ноября, метро Харькова большую часть времени также не работало. На фоне сообщений об этом мэр Игорь Терехов заявлял в телеграм-канле об «ощутимом дефиците» электроэнергии в Харькове, из-за чего «Укрэнерго» было вынуждено вводить аварийные отключения. Наземный электротранспорт был заменен автобусными маршрутами.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Полина Дуганова
Метро Харьков Украина

