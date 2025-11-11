 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп заявил о нежелании США участвовать в войнах

Трамп: если США вступят в войну, то она закончится быстро и жестко
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Ken Cedeno / REUTERS
Фото: Ken Cedeno / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил о стремлении страны избегать военных конфликтов, подчеркнув при этом, что в случае необходимости США готовы отвечать быстро и жестко. Об этом президент заявил в интервью Fox News.

«Я остановил восемь войн за последние девять месяцев. Я не хочу участвовать в войнах. Если бы мы [США] участвовали в войне, то выиграли бы ее быстро, и это было бы жестоко», — сказал Трамп.

Он добавил, что США не хотят сокращать поток населения, в том числе потенциальных студентов, из разных стран в США в случае участия страны в конфликтах.

Разрешение каких конфликтов Трамп поставил себе в заслугу. Инфографика
Политика

Ранее Трамп в обращении к сенаторам-республиканцам на завтраке в Белом доме заявил, что Вашингтон положил конец восьми войнам и сделает это еще с одной.

За время своего второго президентского срока Трамп поставил себе в заслугу завершение восьми конфликтов — причем не всегда военных — между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Израилем и ХАМАС.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп США войны
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Сенат США отклонил резолюцию демократов, запрещающую удары по Венесуэле
Политика
В Кремле рассказали о возможном ответе России на ядерные испытания США
Политика
В Белом доме не нашли юридических обоснований для ударов по Венесуэле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 10:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Офисные катастрофы: как Джобс, Малалли и Шульц спасали команды от распада Образование, 10:43
Москву украсили флагами Казахстана к приезду Токаева. Видео Политика, 10:43
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 10:41
В ДТП с ехавшим из Хургады туристическим автобусом пострадали 36 человек Общество, 10:40
В Бельгии создали ультраправую партию под названием TRUMP Политика, 10:39
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Бобровский вышел на 9-е место по победам среди голкиперов в истории НХЛ Спорт, 10:35
СК допросили более 60 свидетелей по делу о пропаже семьи Усольцевых Общество, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Более 60% крупных компаний заинтересованы во внедрении ИИ-агентов Отрасли, 10:28
ФСБ сообщила об ударе по центру разведки Украины и аэродрому с F-16 Политика, 10:27
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 10:25
Торги акциями Ozon стартовали снижением почти на 8% Инвестиции, 10:24