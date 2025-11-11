Трамп заявил о нежелании США участвовать в войнах
Президент США Дональд Трамп заявил о стремлении страны избегать военных конфликтов, подчеркнув при этом, что в случае необходимости США готовы отвечать быстро и жестко. Об этом президент заявил в интервью Fox News.
«Я остановил восемь войн за последние девять месяцев. Я не хочу участвовать в войнах. Если бы мы [США] участвовали в войне, то выиграли бы ее быстро, и это было бы жестоко», — сказал Трамп.
Он добавил, что США не хотят сокращать поток населения, в том числе потенциальных студентов, из разных стран в США в случае участия страны в конфликтах.
Ранее Трамп в обращении к сенаторам-республиканцам на завтраке в Белом доме заявил, что Вашингтон положил конец восьми войнам и сделает это еще с одной.
За время своего второго президентского срока Трамп поставил себе в заслугу завершение восьми конфликтов — причем не всегда военных — между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Израилем и ХАМАС.
