Трамп заявил о нежелании США участвовать в войнах

Трамп: если США вступят в войну, то она закончится быстро и жестко

Фото: Ken Cedeno / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил о стремлении страны избегать военных конфликтов, подчеркнув при этом, что в случае необходимости США готовы отвечать быстро и жестко. Об этом президент заявил в интервью Fox News.

«Я остановил восемь войн за последние девять месяцев. Я не хочу участвовать в войнах. Если бы мы [США] участвовали в войне, то выиграли бы ее быстро, и это было бы жестоко», — сказал Трамп.

Он добавил, что США не хотят сокращать поток населения, в том числе потенциальных студентов, из разных стран в США в случае участия страны в конфликтах.

Ранее Трамп в обращении к сенаторам-республиканцам на завтраке в Белом доме заявил, что Вашингтон положил конец восьми войнам и сделает это еще с одной.

За время своего второго президентского срока Трамп поставил себе в заслугу завершение восьми конфликтов — причем не всегда военных — между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Израилем и ХАМАС.