Трамп пообещал завершить «еще одну войну» после урегулирования восьми

Трамп отметил, что за время второго президентского срока его администрация остановила «восемь войн» и предстоит завершить «еще одну». Он выразил уверенность в том, что это будет сделано

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в обращении к сенаторам-республиканцам на завтраке в Белом доме заявил, что Вашингтон положил конец восьми войнам и сделает это еще с одной. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы проделали огромную работу по завершению войн. Мы остановили восемь войн. Восемь войн. Нам предстоит [остановить] еще одну, как вы, наверное, знаете, и эта война тоже будет остановлена», — сказал он.

За время своего второго президентского срока Трамп поставил себе в заслугу завершение восьми конфликтов — причем не всегда военных — между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Израилем и ХАМАС.

Еще в ходе предвыборной кампании он обещал завершить конфликт на Украине за один день, однако после вступления в должность признал, что на это уйдет больше времени. В начале ноября Трамп выразил уверенность, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине за «пару месяцев».

Американский президент неоднократно говорил, что видит желание лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина завершить боевые действия. 16 октября Трамп в разговоре с Путиным договорился о встрече в Будапеште. Однако спустя неделю президент США заявил, что отменил саммит.

В тот же день Вашингтон ввел первые новые санкции после возвращения Трампа в Белый дом. Под ограничения попали «Роснефть», ЛУКОЙЛ и их «дочки». Минфин США объяснил эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Путин говорил, что саммит с Трампом скорее отложен. В Кремле заявили, что оперативную встречу двух лидеров можно подготовить, но на данный момент в этом нет необходимости, в отличие от «кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования» конфликта на Украине.