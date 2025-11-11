 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В российских регионах за ночь уничтожили 37 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО за прошедшую ночь сбили 37 дронов, сообщило Минобороны.

Десять беспилотников уничтожили над Крымом, восемь — над Саратовской областью, семь — над Орловской, по три — над Липецкой, Ростовской областями и над Черным морем. Кроме того, по одному дрону перехватили над Брянской, Воронежской и Калужской областями.

Аэропорт Волгограда возобновил полеты спустя 5,5 часов
Политика

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром сообщил об уничтожении БПЛА в Батайске и над Мясниковским районом. Люди не пострадали.

В Саратовской области в результате атаки БПЛА в ночь на 11 ноября есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, рассказали власти.

Ночью также временно приостановили полеты аэропорты Волгограда, Калуги и Саратова. На момент создания материала, ограничения уже сняты.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Минобороны атака дронов

