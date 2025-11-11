Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА над двумя районами Ростовской области
В ночь на 11 ноября в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Батайске и над Мясниковским районом, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских дронов. В Саратовской области в результате атаки БПЛА в ночь на 11 ноября есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
Ночью также временно приостановили полеты аэропорты Волгограда, Калуги и Саратова. На момент создания материала, ограничения уже сняты.
