Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА над двумя районами Ростовской области

В ночь на 11 ноября в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Батайске и над Мясниковским районом, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских дронов. В Саратовской области в результате атаки БПЛА в ночь на 11 ноября есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Ночью также временно приостановили полеты аэропорты Волгограда, Калуги и Саратова. На момент создания материала, ограничения уже сняты.