Военная операция на Украине⁠,
0

В Саратовской области при атаке БПЛА пострадали объекты инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине

В Саратовской области в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, заявил губернатор региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.

На месте работают все экстренные службы. О каких именно объектах инфраструктуры идет речь, Бусаргин не уточнил. Он также не написал, есть ли пострадавшие в результате атаки.

Над Россией за ночь сбили 71 беспилотник
Политика

Кроме этого, ранее, в 1:39 мск, в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты. Ограничения вводят на фоне угроз атаки дронов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В период с 12:00 до 20:00 мск 10 ноября в регионах России сбили семь беспилотников.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Теги
Полина Минаева
Саратовская область атака дронов Роман Бусаргин

