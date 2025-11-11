В Саратовской области при атаке БПЛА пострадали объекты инфраструктуры

В Саратовской области в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, заявил губернатор региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.

На месте работают все экстренные службы. О каких именно объектах инфраструктуры идет речь, Бусаргин не уточнил. Он также не написал, есть ли пострадавшие в результате атаки.

Кроме этого, ранее, в 1:39 мск, в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты. Ограничения вводят на фоне угроз атаки дронов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В период с 12:00 до 20:00 мск 10 ноября в регионах России сбили семь беспилотников.