В Саратовской области при атаке БПЛА пострадали объекты инфраструктуры
В Саратовской области в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, заявил губернатор региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.
На месте работают все экстренные службы. О каких именно объектах инфраструктуры идет речь, Бусаргин не уточнил. Он также не написал, есть ли пострадавшие в результате атаки.
Кроме этого, ранее, в 1:39 мск, в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты. Ограничения вводят на фоне угроз атаки дронов.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В период с 12:00 до 20:00 мск 10 ноября в регионах России сбили семь беспилотников.
