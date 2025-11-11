Сирия присоединилась к коалиции США по борьбе с ИГ

Сирия договорилась с США о сотрудничестве в борьбе с ИГ, сообщил министр информации Хамза Мустафа. Соглашение политическое и не включает военных компонентов, уточнил он

Cирия достигла договоренности о сотрудничестве с Международной коалицией, возглавляемой США, для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил министр информации переходного правительства арабской республики Хамза Мустафа, передает Levant24 в X.

Он сказал, что соглашение носит исключительно политический характер и не содержит военных компонентов.

Ранее Bloomberg писал, что президент Сирии Ахмед аль-Шараа о время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пообещал присоединиться к возглавляемой США коалиции для борьбы ИГ. А до этого, информацию о том, что Сирия согласилась присоединиться к борьбе с ИГ, рассказал агентству представитель США.

Переговоры лидеров США и Сирии прошли накануне в Белом доме. Перед поездкой Ахмеда аш-Шараа Вашингтон исключил его из списка лиц, связанных с терроризмом. На прошлой неделе Совет Безопасности ООН одобрил отмену санкций против президента Сирии по предложению США.

Накануне США объявили о смягчении санкционного режима и мер экспортного контроля, введенные в отношении Сирии. Для государства также частично приостановлено действие «Акта Цезаря», исключение составляют подлежащие санкциям сделки с Россией и Ираном. Срок действия послаблений — 180 дней.

Санкции против свергнутого президента страны Башара Асада при этом остаются в силе. То же касается его соратников, «нарушителей прав человека, торговцев каптагоном и других дестабилизирующих региональных субъектов».

Ахмед Аш-Шараа пришел к власти в Сирии после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Последний вместе с семьей получил убежище в России.