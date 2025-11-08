Трамп заявил о недовольстве закупками ЕС российской нефти

Европейские страны продолжают закупать нефть и газ у России, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Трамп подчеркнул, что Венгрии «трудно» закупать энергоресурсы из других мест, кроме как из России. По его словам, у Венгрии «нет морей и портов».

«Но когда ты смотришь на то, что происходит в Европе — многие из этих стран не имеют таких проблем [как Венгрия], а все равно продолжают закупать много нефти и газа из России. И, как вы знаете, я очень возмущен этим, потому что мы помогаем им (европейским странам. — РБК), а они идут и покупают нефть и газ у России», — заявил Трамп (цитата по Fox News).

По словам Орбана, США сделают для Венгрии исключение из санкций.

Трамп не раз критиковал ЕС за покупку российских энергоносителей. В июле Евросоюз в рамках сделки с США по снижению пошлин с 30 до 15% согласился отказаться от российских нефти и газа к 2027 году и заменить их на американское топливо. Согласно договоренности, Европа в течение трех лет купит у США энергоносители на $750 млрд. В 19-й пакет санкции ЕС против России вошел отказ от импорта российского газа, а также снижение потолка цен на нефть.

Ранее США внесли в черный список «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, а также их дочерние компании. О решении американский Минфин объявил 22 октября и дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что они повлекут за собой «определенные последствия», но существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.