Война санкций⁠,
0

Трамп заявил о недовольстве закупками ЕС российской нефти

Сюжет
Война санкций

Европейские страны продолжают закупать нефть и газ у России, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Трамп подчеркнул, что Венгрии «трудно» закупать энергоресурсы из других мест, кроме как из России. По его словам, у Венгрии «нет морей и портов».

«Но когда ты смотришь на то, что происходит в Европе — многие из этих стран не имеют таких проблем [как Венгрия], а все равно продолжают закупать много нефти и газа из России. И, как вы знаете, я очень возмущен этим, потому что мы помогаем им (европейским странам. — РБК), а они идут и покупают нефть и газ у России», — заявил Трамп (цитата по Fox News).

Трамп заявил о сокращении закупок Индией российской нефти
Политика
Фото:Amit Dave / Reuters

По словам Орбана, США сделают для Венгрии исключение из санкций.

Трамп не раз критиковал ЕС за покупку российских энергоносителей. В июле Евросоюз в рамках сделки с США по снижению пошлин с 30 до 15% согласился отказаться от российских нефти и газа к 2027 году и заменить их на американское топливо. Согласно договоренности, Европа в течение трех лет купит у США энергоносители на $750 млрд. В 19-й пакет санкции ЕС против России вошел отказ от импорта российского газа, а также снижение потолка цен на нефть.

Ранее США внесли в черный список «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, а также их дочерние компании. О решении американский Минфин объявил 22 октября и дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что они повлекут за собой «определенные последствия», но существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Дональд Трамп нефть Россия Евросоюз
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года



