Депутат Госдумы ответил на требование генпрокурора лишить его иммунитета

Депутат Анатолий Вороновский заявил, что не знает, с чем связаны претензии правоохранителей к нему, но готов ответить на любые вопросы. Ранее генпрокурор попросил снять с него депутатскую неприкосновенность

Анатолий Вороновский (Фото: Госдума России)

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Вороновский, с которого Генпрокуратура попросила снять неприкосновенность, узнал об этом из СМИ, правоохранители с ним не связывались. Об этом Вороновский рассказал РБК.

«Никаких претензий со стороны правоохранительных органов не было, что они мне хотят предъявить — не знаю. Никаких обвинений мне не предъявляли. Ни в чем себя виноватым не чувствую», — сказал депутат.

Он сообщил, что находится в Москве, не скрывается и готов ответить на все вопросы, которые ему зададут.

В пятницу, 31 октября, генпрокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении Вороновского депутатской неприкосновенности. Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Госдумы, в которую, согласно регламенту, были направлены материалы, обсудит этот вопрос 10 ноября.

Анатолий Вороновский состоит в комитете Госдумы по транспорту. Депутатом он был избран в 2021 году, представляет Краснодарский край. До избрания работал в руководящих органах Краснодарского края. В 2015 году занял должность первого заместителя руководителя департамента транспорта Краснодарского края, затем возглавил департамент. Спустя год Вороновского назначили министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. В 2017–2020 годах работал заместителем главы региона Вениамина Кондратьева, в 2020 году — советником губернатора.

Осенью 2024 года был задержан, а затем арестован бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Позже ему предъявили обвинения в получении взяток и растрате, его жене — в посредничестве при передаче взяток и в принуждении свидетелей к даче ложных показаний. Сейчас он и его жена Янина находятся в СИЗО. 29 октября при обысках у Копайгородских изъяли 62 млн руб., $40 тыс. и более €2 тыс. Обыски проходили в их квартирах в Луганске, в Сочи, а также в квартире старшего сына на Цветном бульваре в Москве и на Миллионной улице в Санкт-Петербурге.

Вороновский и Копайгородский в одно время работали заместителями главы администрации Краснодарского края, с 2017 до 2019 года, когда Копайгородский стал мэром Сочи.

На вопрос РБК о том, могут ли быть претензии Генпрокуратуры связаны с делом Копайгородского, Вороновский подтвердил, что они вместе работали в администрации края, но подчеркнул, что никакой связи с ним нет, у них были «только приятельские отношения».