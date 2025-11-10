Комиссия Думы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата-единоросса

Комиссия Госдумы будет рекомендовать депутатам дать согласие на лишение наприкосновенности депутата «Единой России» Анатолия Вороновского.

Анатолий Вороновский (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала нижней палате лишить неприкосновенности депутата-единоросса Анатолия Вороновского, сообщает корреспондент РБК. Комиссия готовит соответствующий проект постановления Госдумы.

Согласно регламенту, комиссия вносит подготовленный проект постановления на рассмотрение палаты. Вопрос рассматривается на пленарном заседании Думы в присутствии генпрокурора и самого депутата. При этом их отсутствие на заседании без уважительной причины не будет являться препятствием для рассмотрения.

«Комиссия в результате обсуждения совместно с генеральной прокуратурой пришла к общему знаменателю, и мы будем завтра рекомендовать палате разрешить снятие неприкосновенности и возбуждению уголовного дела», — сказал председатель комиссии Отари Аршба.

По словам Аршбы, в представлении Генпрокуратуры идет речь о взяточничестве. Источник РБК в Госдуме сообщил, что в представлении указана ст. 290 ч. 4 УК.

Снятие депутатской неприкосновенности означает, что Дума дает согласие на личный досмотр депутата, его задержание, арест и допрос, а также проведение в отношении него обыска, привлечение его к административной или уголовной ответственности. Кроме того, у правоохранительных органов появится возможность возбудить в отношении депутата уголовного дела, произвести дознание, предварительное следствие или начать производство по делу об административном правонарушении, предусматривающем административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, за публичные оскорбления, клевету или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

Генпрокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского 31 октября. В комиссии, куда поступили материалы, не раскрыли причины вынесения представления. Не сообщили этого и в Генпрокуратуре.

Анатолий Вороновский в тот же день говорил РБК, что не знает, о чем его хотят спросить и что ему могут предъявить. Впоследствии депутат не отвечал на звонки РБК.

Вороновский состоит в комитете Госдумы по транспорту, в Думе представляет Краснодарский край. До получения мандата в 2021 году работал в руководящих органах края. В 2015 году занял должность первого заместителя руководителя департамента транспорта Краснодарского края, затем возглавил департамент. Спустя год перешел на должность министра транспорта и дорожного хозяйства региона. В 2017–2020 годах работал заместителем главы региона Вениамина Кондратьева, в 2020 году — был советником губернатора.