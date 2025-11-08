Прокуратура: газовики не успели предотвратить взрыв газа в Куркино

До взрыва в Куркино жители дома заметили утечку газа

Жильцы многоквартирного дома в Куркино Тульской области почувствовали запах газа перед взрывом, но газовая служба не успела ничего сделать, сообщили РБК в областной прокуратуре.

«Есть данные, что появился запах газа, вызвали сотрудников газовой службы, но они не успели ничего сделать — произошел взрыв. Обстоятельства устанавливают», — рассказали в ведомстве.

В результате взрыва бытового газа утром 8 ноября обрушилась торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четыре человека, они госпитализированы с травмами средней тяжести. На месте происшествия спасатели МЧС России проводят разбор завалов и поисково-спасательные работы.

Жильцов дома эвакуировали, в местной школе организовали пункт временного размещения.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следователей, взрыв газа произошел в квартире, расположенной на первом этаже первого подъезда в момент проведения ремонтных работ.