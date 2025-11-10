 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд арестовал причастного к обрушению жилого дома в Тульской области

Фото: СУ СК России по Тульской области
Фото: СУ СК России по Тульской области

В Тульской области суд заключил под стражу на два месяца задержанного по делу о частичном обрушении многоквартирного дома в поселке Куркино 8 ноября 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России. Там отметили, что ходатайство в суд направил следователь по особо важным делам.

«В отношении мужчины, причастного к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркино, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2026 года», — говорится в сообщении ведомства.

Последствия взрыва бытового газа в квартире многоэтажного дома в Сочи

Утром 8 ноября в трехэтажном жилом доме на улице Ленина в Куркино произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва обрушились стена одного из трех подъездов, кровля и перекрытия этажей, были госпитализированы четыре человека. По словам жильцов дома, перед взрывом они почувствовали утечку газа.

На следующий день по подозрению в причастности к инциденту был задержан жилец квартиры на первом этаже этого же дома. По версии следствия, ночью незадолго до взрыва он «осуществил демонтаж заглушки внутридомового газового оборудования». Из-за этого в его квартире скопился природный газ, который затем вспыхнул от зажигалки. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но осознавал, какие последствия могут наступить от его действий, считают следователи.

Задержанному предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет.

Авторы
Теги
Денис Малышев
взрыв бытового газа Тульская область суд обрушение дома

