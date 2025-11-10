 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Верховный суд США отклонил иск об отмене легализации однополых браков

Здание Верховного суда США
Здание Верховного суда США (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Верховный суд США отклонил иск об отмене своего же решения 2015 года о легализации однополых браков по всей стране, сообщает Reuters.

Суд отклонил апелляцию Ким Дэвис, бывшей служащей округа Кентукки. На нее подала в суд однополая пара после того, как Дэвис отказалась им выдавать брачные лицензии после 2015 года. Дэвис заявляла, что однополый брак противоречит ее религиозным убеждениям как апостольской христианки.

Зеленский пообещал подписать закон об однополых семейных союзах
Политика
Владимир Зеленский

Дэвис подала апелляцию после того, как суды низшей инстанции отклонили ее иск о том, что Первая поправка к Конституции США о свободе вероисповедания защищает ее от ответственности по этому делу. Дэвис обязали выплатить более $360 тыс. в качестве возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение права однополой пары на вступление в брак.

Ранее 6-й окружной апелляционный суд США в Цинциннати также вынес решение против Дэвис, заключив в марте 2025 года, что, согласно прецеденту Верховного суда, Первая поправка защищает только частное поведение, а не действия государственных служащих, исполняющих свои обязанности. «Это означает, что отказы в выдаче лицензий были действиями государства, которые не могут получить защиту Первой поправки, и Дэвис не может ссылаться на Первую поправку в качестве защиты от ответственности», — говорилось в решении 6-го округа.

Первая православная страна легализовала однополые браки
Общество
Фото:Roberto Pfeil / dpa / Global Look Press

Однополые браки по всей территории США были легализованы 26 июня 2015 года, когда Верховный суд вынес решение по делу «Обергефелл против Ходжеса».

Согласно ему, равенство брака является фундаментальным правом гражданина, гарантированным четырнадцатой поправкой к конституции государства. С 2015 года все штаты страны должны выдавать брачные свидетельства всем однополым парам.

В декабре 2022 года президент США Джо Байден подписал Respect for Marriage Act, гарантирующий право однополых браков в стране. Он сделал недействительным Defense of Marriage Act 1996, в котором говорилось, что «брак — это союз между мужчиной и женщиной».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
однополые браки легализация США Верховный суд США
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Джо Байден подписал закон о признании однополых браков
Политика
Суд в Японии отказался признать запрет однополых браков неконституционным
Общество
Парламент Кубы одобрил законопроект о легализации однополых браков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
В Австрии акцию памяти жертв еврейских погромов прервала речь Гитлера Политика, 19:14
Какой ресторан выбрать: икорный ужин, устрицы и венгерский гуляш Стиль, 19:10
NYT рассказала о манящей побегом от мобилизации «украинской Венеции» Политика, 19:09
СКА впервые всухую обыграл в гостях «Авангард» Спорт, 19:05
Минцифры рассказало, как восстановить интернет после «периода охлаждения» Общество, 19:05
Клишас не исключил существование мошеннической схемы с продажей жилья Общество, 19:04
Как прошла Международная конференция по креативной экономике Пресс-релиз, 19:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Как Дальний Восток развивает новый хаб производства БАС в России Национальные проекты, 18:54
Министра юстиции Украины Галущенко внесли в базу сайта «Миротворец» Политика, 18:49
Суд изъял у экс-замглавы правительства Ивановской области 800 млн руб. Общество, 18:47
Как создать базу знаний компании Образование, 18:47
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
«Дачная» майнинг-ферма под Ярославлем похитила электричество на ₽8,2 млн Крипто, 18:36