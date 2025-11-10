Верховный суд США отклонил иск об отмене легализации однополых браков

Здание Верховного суда США (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Верховный суд США отклонил иск об отмене своего же решения 2015 года о легализации однополых браков по всей стране, сообщает Reuters.

Суд отклонил апелляцию Ким Дэвис, бывшей служащей округа Кентукки. На нее подала в суд однополая пара после того, как Дэвис отказалась им выдавать брачные лицензии после 2015 года. Дэвис заявляла, что однополый брак противоречит ее религиозным убеждениям как апостольской христианки.

Дэвис подала апелляцию после того, как суды низшей инстанции отклонили ее иск о том, что Первая поправка к Конституции США о свободе вероисповедания защищает ее от ответственности по этому делу. Дэвис обязали выплатить более $360 тыс. в качестве возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение права однополой пары на вступление в брак.

Ранее 6-й окружной апелляционный суд США в Цинциннати также вынес решение против Дэвис, заключив в марте 2025 года, что, согласно прецеденту Верховного суда, Первая поправка защищает только частное поведение, а не действия государственных служащих, исполняющих свои обязанности. «Это означает, что отказы в выдаче лицензий были действиями государства, которые не могут получить защиту Первой поправки, и Дэвис не может ссылаться на Первую поправку в качестве защиты от ответственности», — говорилось в решении 6-го округа.

Однополые браки по всей территории США были легализованы 26 июня 2015 года, когда Верховный суд вынес решение по делу «Обергефелл против Ходжеса».

Согласно ему, равенство брака является фундаментальным правом гражданина, гарантированным четырнадцатой поправкой к конституции государства. С 2015 года все штаты страны должны выдавать брачные свидетельства всем однополым парам.

В декабре 2022 года президент США Джо Байден подписал Respect for Marriage Act, гарантирующий право однополых браков в стране. Он сделал недействительным Defense of Marriage Act 1996, в котором говорилось, что «брак — это союз между мужчиной и женщиной».