Первая православная страна легализовала однополые браки

Парламент Греции принял закон, легализирующий однополые браки и усыновление однополыми парами детей, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что это первая православная страна, в которой одобрили подобный законопроект. Греческая Церковь выступала против закона, называя его угрозой для традиционной семьи.

В 300-местном законодательном органе на голосовании присутствовали 254 депутата. За принятие закона выступили 176 парламентариев, против — 76, двое воздержались.

Новый закон «предоставляет каждому право на брак» и защищает права детей «независимо от формы семьи», однако документ не разрешает однополым мужским парам пользоваться услугами суррогатного материнства.

«Реформа делает жизнь многих наших сограждан лучше, не отнимая ничего из жизни других», — подчеркнул премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Кремль, ссылаясь на Конституцию, заявлял, что в России регистрация однополых браков невозможна. В 2020-м году в закон внесли поправку, согласно которой брак — союз между мужчиной и женщиной.

В конце 2022 года в России приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста, а в 2023-м признали экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ».