Rzeczpospolita узнала, что Польша оставила без убежища 90% россиян

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Практически все иностранные граждане, кому было отказано в политическом убежище в Польше за последние несколько лет, оказались россиянами, сообщает издание Rzeczpospolita.

«Из нескольких сотен иностранцев, лишившихся международной защиты в Польше за последние годы, почти 90% были россиянами», — сказано в статье.

Начиная с 2020 года власти Польши отозвали международную защиту (включая статус беженца, предоставление убежища или временной защиты) у 410 иностранцев, пишет издание. Из них 336 оказались гражданами России, 38 граждан Украины и 15 — граждан Белоруссии.

Основной причиной в статье называется ужесточение миграционной политики в Польше. При этом меры поддерживают как правящие, так и оппозиционные силы, отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что Польша направит 25,85 млн злотых (около $7 млн) на модернизацию системы охраны границы с Россией. Основную часть финансирования выделит Евросоюз через Фонд интегрированного управления границами.

В октябре Варшава выдала России 16-летнего подростка, который незаконно пересек польскую границу, чтобы получить политическое убежище. Подросток прилетел из Санкт-Петербурга в Калининград, после чего купил билет до поселка Севское Правдинского района, находящегося в 11 км от польской границы. Прибыв туда, он переплыл реку Лава и продолжил идти пешком, пока не был задержан сотрудниками пограничной службы Польши.

Летом 2025-го МИД Польши рекомендовал польским гражданам не ездить в Россию из-за боевых действий на Украине, а также в связи с тем, что республика находится в российском списке недружественных стран. В министерстве предупредили, что возможности оказания помощи польским гражданам ограничены из-за сокращения консульского персонала.