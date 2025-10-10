Польша передала России 16-летнего россиянина, запросившего убежище

Фото: Калининградский областной суд

Варшава выдала России 16-летнего подростка, который незаконно пересек польскую границу, чтобы получить политическое убежище. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

По версии следствия, для того чтобы перебраться в Польшу, подросток 20 августа прилетел из Санкт-Петербурга в Калининград. 24-го числа он купил билет до поселка Севское Правдинского района, находящегося в 11 км от польской границы. Прибыв туда, он переплыл реку Лава и продолжил идти пешком. В 20 метрах от пограничного знака он пересек границу, после чего и был задержан сотрудниками пограничной службы Польши.

Впоследствии правоохранительные органы передали его российской стороне. В пресс-службе суда не уточнили причину, по которой подросток планировал получить политическое убежище.

Против него возбудили уголовное дело о незаконном пересечении российской границы — часть 1 статьи 322 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

В августе в Норвегии задержали участника военной операции, который незаконно пересек границу страны и запросил политическое убежище. Он перелез через ограждение, сразу после чего попытался связаться с представителями норвежских властей. Его задержали без сопротивления.

В норвежской полиции сообщили, что дело будет передано в подразделение по делам иностранцев, а личность задержанного не раскрывается «по соображениям безопасности и в интересах следствия».