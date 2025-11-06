 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Польша потратит $7 млн на укрепление границы с Россией

Фонд Евросоюза покроет 90% этой суммы. Аналогичная программа модернизации предусмотрена для польско-белорусской границы. Кремль подчеркивал, что Россия не представляет угрозы для НАТО и Европы
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша направляет 25,85 млн злотых (около $7 млн) на модернизацию системы охраны границы с Россией. Основную часть финансирования — 23,26 млн злотых (почти $6,3 млн), выделяет Евросоюз через Фонд интегрированного управления границами, сообщила в соцсети Х Пограничная стража Польши.

Цель проекта — повысить возможности наблюдения и безопасности на внешней границе Евросоюза с Россией через обновление сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых решений в области безопасности и мобильных технологий для пограничников.

В рамках проекта будут закуплены радиокоммуникационное, спутниковое, телекоммуникационное и мобильное оборудование, а также проведено обучение администраторов систем безопасности. Срок реализации — с 1 сентября 2025 года по 31 марта 2028-го.

По оценке польской пограничной службы, обновленная система позволит повысить эффективность наблюдения за границей, устойчивость IT-инфраструктуры, квалификацию персонала и обеспечит непрерывность управления в полевых подразделениях.

ЕС согласовал направление средств гражданского назначения на оборону
Политика
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Эти меры дополняют параллельно реализуемый проект по усилению контроля на границе с Белоруссией. «Проект является ключевым элементом усилий Пограничной стражи по модернизации пограничной инфраструктуры, укреплению оперативных возможностей формирования и повышению уровня безопасности на восточной границе Республики Польша и Европейского союза», — указали в ведомстве.

На контроль на польско-белорусской границе Польша собирается потратить еще больше — около $10,65 млн. ЕС также предоставит 90% финансирования. Сроки реализации проекта те же.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что у России нет причин воевать с государствами НАТО или странами Европы. Белорусский лидер Александр Лукашенко также говорил, что республика не хочет войн и закрытия границ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Польша охрана границ Россия Белоруссия Евросоюз
Материалы по теме
Reuters узнал о планах Польши закупать СПГ из США для Украины и Словакии
Политика
В Польше выросло число преступлений против украинцев
Политика
Бельгия вслед за Польшей захотела применить статью 4 НАТО из-за дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Продажи «Москвичей» упали на 42% в октябре Авто, 13:30
Семья погибшего при атаке дрона в Волгограде получит 1 млн рублей Политика, 13:29
Суд не стал включать детей Тимура Иванова в дело о конфискации имущества Общество, 13:29
Шесть человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса в Москве Общество, 13:27
РПЛ назвала лучшего тренера октября Спорт, 13:26
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 13:22
На ЗАЭС назвали единственную угрозу для работы станции Политика, 13:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки беспилотников Политика, 13:16
Президент Польши обвинил Украину в неблагодарности Политика, 13:15
РАНХиГС возглавила рейтинг вузов RAEX по госуправлению Общество, 13:08
Как не провалить переговоры о зарплате — советы от Седы Каспаровой Образование, 13:08
Как расти технологическому бизнесу: три ключевых сервиса для инноваторов Отрасли, 13:06
Россия построит на Луне мини-АЭС Тренды, 13:06