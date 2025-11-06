Фонд Евросоюза покроет 90% этой суммы. Аналогичная программа модернизации предусмотрена для польско-белорусской границы. Кремль подчеркивал, что Россия не представляет угрозы для НАТО и Европы

Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша направляет 25,85 млн злотых (около $7 млн) на модернизацию системы охраны границы с Россией. Основную часть финансирования — 23,26 млн злотых (почти $6,3 млн), выделяет Евросоюз через Фонд интегрированного управления границами, сообщила в соцсети Х Пограничная стража Польши.

Цель проекта — повысить возможности наблюдения и безопасности на внешней границе Евросоюза с Россией через обновление сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых решений в области безопасности и мобильных технологий для пограничников.

В рамках проекта будут закуплены радиокоммуникационное, спутниковое, телекоммуникационное и мобильное оборудование, а также проведено обучение администраторов систем безопасности. Срок реализации — с 1 сентября 2025 года по 31 марта 2028-го.

По оценке польской пограничной службы, обновленная система позволит повысить эффективность наблюдения за границей, устойчивость IT-инфраструктуры, квалификацию персонала и обеспечит непрерывность управления в полевых подразделениях.

Эти меры дополняют параллельно реализуемый проект по усилению контроля на границе с Белоруссией. «Проект является ключевым элементом усилий Пограничной стражи по модернизации пограничной инфраструктуры, укреплению оперативных возможностей формирования и повышению уровня безопасности на восточной границе Республики Польша и Европейского союза», — указали в ведомстве.

На контроль на польско-белорусской границе Польша собирается потратить еще больше — около $10,65 млн. ЕС также предоставит 90% финансирования. Сроки реализации проекта те же.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что у России нет причин воевать с государствами НАТО или странами Европы. Белорусский лидер Александр Лукашенко также говорил, что республика не хочет войн и закрытия границ.