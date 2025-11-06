Польша потратит $7 млн на укрепление границы с Россией
Польша направляет 25,85 млн злотых (около $7 млн) на модернизацию системы охраны границы с Россией. Основную часть финансирования — 23,26 млн злотых (почти $6,3 млн), выделяет Евросоюз через Фонд интегрированного управления границами, сообщила в соцсети Х Пограничная стража Польши.
Цель проекта — повысить возможности наблюдения и безопасности на внешней границе Евросоюза с Россией через обновление сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых решений в области безопасности и мобильных технологий для пограничников.
В рамках проекта будут закуплены радиокоммуникационное, спутниковое, телекоммуникационное и мобильное оборудование, а также проведено обучение администраторов систем безопасности. Срок реализации — с 1 сентября 2025 года по 31 марта 2028-го.
По оценке польской пограничной службы, обновленная система позволит повысить эффективность наблюдения за границей, устойчивость IT-инфраструктуры, квалификацию персонала и обеспечит непрерывность управления в полевых подразделениях.
Эти меры дополняют параллельно реализуемый проект по усилению контроля на границе с Белоруссией. «Проект является ключевым элементом усилий Пограничной стражи по модернизации пограничной инфраструктуры, укреплению оперативных возможностей формирования и повышению уровня безопасности на восточной границе Республики Польша и Европейского союза», — указали в ведомстве.
На контроль на польско-белорусской границе Польша собирается потратить еще больше — около $10,65 млн. ЕС также предоставит 90% финансирования. Сроки реализации проекта те же.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у России нет причин воевать с государствами НАТО или странами Европы. Белорусский лидер Александр Лукашенко также говорил, что республика не хочет войн и закрытия границ.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg