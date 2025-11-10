 Перейти к основному контенту
Суд арестовал за взятку директора департамента Минпромторга

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Чиновник пробудет под арестом как минимум два месяца. По вменяемой статье ему может грозить лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.

Задержан директор департамента Минпромторга
Бизнес
Михаил Кузнецов

О задержании Кузнецова стало известно 7 ноября. Тогда в министерстве подтвердили факт задержания и отметили, что оказывают содействие следственным органам.

В Минпромторг Кузнецов пришел в декабре 2022 года. До этого он трудился в Минэнерго, компаниях «Русский уголь», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», а также занимал пост гендиректора АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив».

Возглавляемый Кузнецовым департамент Минпромторга отвечает за формирование государственной промышленной политики в отраслях нефтегазового, экологического и энергетического машиностроения, а также за электротехническую промышленность.

Анастасия Луценко
задержание взятка Минпромторг

