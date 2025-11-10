Суд арестовал за взятку директора департамента Минпромторга
Басманный районный суд Москвы отправил под стражу директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Чиновник пробудет под арестом как минимум два месяца. По вменяемой статье ему может грозить лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.
О задержании Кузнецова стало известно 7 ноября. Тогда в министерстве подтвердили факт задержания и отметили, что оказывают содействие следственным органам.
В Минпромторг Кузнецов пришел в декабре 2022 года. До этого он трудился в Минэнерго, компаниях «Русский уголь», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», а также занимал пост гендиректора АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив».
Возглавляемый Кузнецовым департамент Минпромторга отвечает за формирование государственной промышленной политики в отраслях нефтегазового, экологического и энергетического машиностроения, а также за электротехническую промышленность.
