Задержан директор департамента Минпромторга

Михаил Кузнецов (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Михаил Кузнецов, директор департамента машиностроения для ТЭК Министерства промышленности и торговли задержан по подозрению в коррупции, сообщил источник РБК.

В пресс-службе министерства подтвердили факт задержания чиновника и добавили, что «в настоящее время Минпромторг находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие». Кто именно проводил задержание и какой статус у Кузнецова — на момент публикации ни источники РБК, ни в министерстве не уточнили.

Кузнецов в разное время работал в Минэнерго, компаниях «Русский уголь», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть». До прихода в Минпромторг, в декабре 2022-го, занимал пост гендиректора АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив».

Среди задач департамента, который возглавляет Кузнецов, — формирование государственной промышленной политики в отраслях: нефтегазовое машиностроение (оборудование, катализаторы для процессов нефтегазопереработки и нефтехимии); экологическое машиностроение (оборудование для водоочистки и водоподготовки, газоочистное оборудование); энергетическое машиностроение (в том числе оборудование для возобновляемой энергетики); электротехническая промышленность (в том числе системы накопления энергии) и т.д. Департамент также занимается разработкой проектов стратегий, программ развития отраслей, определением приоритетных направлений научно-технического и инновационного развития и подготовкой предложений по техническому перевооружению и технологическому развитию.