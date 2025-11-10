 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мужчина с пистолетом ворвался в здание телеканала beIN SPORTS в Стамбуле

Фото: Boris Roessler / Global Look Press
Фото: Boris Roessler / Global Look Press

В Стамбуле мужчина с оружием ворвался в здание телеканала beIN SPORTS в районе Сарыер, сообщает Milliyet.

Инцидент произошел около полудня. По данным издания, мужчина по имени Кемаль С. вошел в здание TV 8-Beinsport, показал пистолет и заявил, что один из комментаторов канала оскорбил его супругу, работающую охранником.

Он потребовал публичных извинений от сотрудника телеканала. Прибывшие на место полицейские провели переговоры с нападавшим и убедили его сдаться. Спустя около получаса Кемаль С. был выведен из здания и доставлен в полицейский участок.

Азербайджан ликвидировал офис Би-би-си и отозвал аккредитацию журналистов
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

В январе 2024 года более десяти вооруженных людей в масках ворвались в здание эквадорского телеканала TC Televisión в Гуаякиле. Оставив предварительно у входа динамит, они в прямом эфире взяли в заложники сотрудников. Во время трансляции в студии раздались взрывы и выстрелы, после чего эфир прервался. На следующий день нападавших задержали.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Турция Стамбул нападение телеканал

