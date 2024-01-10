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Полиция Эквадора задержала ворвавшихся в здание телеканала TC Televisión

Полиция Эквадора задержала часть ворвавшихся в здание телеканала TC Televisión
Полиция показала фото из здания TC Televisión, где на полу в наручниках лежат несколько человек. По данным El Universo, силовики задержали 13 нападавших
Фото: CÃ©sar MuÃ±oz / IMAGO / Global Look Press
Фото: CÃ©sar MuÃ±oz / IMAGO / Global Look Press

Полиция Эквадора задержала нескольких членов вооруженной группы, которая ворвалась в здание телекомпании TC Televisión в Гуаякиле и взяла в заложники ведущих. Об этом ведомство сообщило в X (ранее — Twitter).

На кадрах из здания, которые показало ведомство, можно увидеть нескольких человек, лежащих на полу в наручниках. Некоторые из них лежат на полу студии, где ранее захватили заложников. El Universo пишет, что задержано в общей сложности 13 человек.

Около 14:20 по местному времени (22:20 мск) 9 января группа вооруженных людей в масках и капюшонах вошла в здание TC Televisión в Гуаякиле. Издание El Universo писало, что их было около 20. Один из журналистов связался с коллегой, который был в здании, и тот сообщил, что в редакцию вошло около десяти вооруженных людей.

В Эквадоре телеведущих взяли в заложники в прямом эфире
Общество
Фото:CÃ©sar MuÃ±oz / IMAGO / Global Look Press

Нападение было совершено в прямом эфире. Один из членов группы сказал, что такие условия были необходимы специально, чтобы «они знали, что мы не играем с мафией». Нападавшие требовали, чтобы им предоставили микрофоны и дали возможность говорить в прямом эфире, писало издание Ecuavisa.

Злоумышленники показали на камеру, что у них при себе есть оружие и взрывчатка. По информации Ecuavisa, одному из сотрудников телеканала в карман положили динамит. Оба издания сообщали, что взрывное устройство также поместили на входе в редакцию.

El Universo писал, что впоследствии в студии прозвучала серия взрывов. Ecuavi сообщала и о стрельбе. Примерно через 20 минут после начала атаки трансляция прервалась на локальном уровне, однако сигнал был доступен по международным каналам и в интернете, отмечали газеты.

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За день до нападения президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим ЧС на 60 дней. Решение было принято после серии бунтов в тюрьмах и побега главы крупнейшей в стране группировки «Лос Чонерос» Адольфо Масияса Вильямара, известного как Фито. Глава государства намеревался задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой.

Нобоа после серии нападений объявил, что страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта. Он заявил, что «наркотеррористические группировки» пытаются запугать правительство, и отказался вести переговоры. Президент поручил военным нейтрализовать членов преступных группировок, которые своим указом объявил террористическими организациями.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Эквадор задержание заложники телеканал
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