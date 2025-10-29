Азербайджан ликвидировал офис Би-би-си и отозвал аккредитацию журналистов

Фото: Leon Neal / Getty Images

Азербайджанский офис британской вещательной корпорации Би-би-си ликвидировано, у журналистов отозваны аккредитации, сообщили агентству APA в Юридическом отделе Агентства по развитию медиа.

Би-би-си закрыла офис в Азербайджане в феврале после устного указания от МИД. Как пишет APA, сейчас появилась информация, что журналисты продолжают работу — направляют запросы в различные структуры и проводят расследования. Азербайджанский регулятор напомнил, что филиалы и представительства иностранных изданий в Азербайджане могут открываться только в случаях, предусмотренных международными договорами, в которых участвует Баку, чего нет в случае с Би-би-си.

«Это означает, что в настоящее время деятельность представительства BBC в Азербайджане не имеет никаких правовых оснований. Соответственно, в соответствии с национальным законодательством, данное представительство не считается субъектом СМИ, а его сотрудники, не имея аккредитации, не имеют права осуществлять журналистскую деятельность», — сообщили в Агентстве по развитию медиа.

Там отметили, что подобная деятельность считается серьезным нарушением закона.

BBC News Azerbaijan работала с 1994 года.

В феврале Азербайджан также ликвидировал представительство новостного агентства Sputnik, входящего в медиагруппу «Россия сегодня». В июле гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что «Sputnik Азербайджан» не сможет продолжать работу в стране.

Кроме того, в июне в Баку задержали исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, шеф-редактора Евгения Белоусова, а также еще пятерых журналистов издания. Задержание произошло на фоне обострения отношений между Россией и Азербайджаном после массовых задержаний членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, а также крушения самолета AZAL вблизи Актау. Позже Картавых и Белоусова отпустили, это произошло после встречи президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе.