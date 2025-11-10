Турция заявила о 200 мирных жителях, заблокированных в туннелях под Газой

Турция проводит операцию по обеспечению безопасной эвакуации примерно 200 мирных жителей, находящихся в туннелях в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Он добавил, что в настоящее время туннели заблокированы. Агентство пишет, что также Турция способствовала возвращению останков израильского солдата Хадара Голдина, убитого в Газе в 2014 году.

ХАМАС заявил, что его боевики в Рафахе не капитулируют, и призвал посредников разрешить кризис, угрожающий месячному перемирию. В то же время высокопоставленный представитель группировки Исмаил Радван в беседе с Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС вывести свои военные силы из подконтрольных Израилю районов Газы за пределы желтой линии разграничения. По его словам, сейчас численность военных ХАМАС на израильских территориях составляет около 100-200 человек.

В середине октября Израиль сообщил о готовности разрушить все поземные туннели движения ХАМАС в секторе Газа. По словам министра обороны страны Исраэля Каца, это является главным принципом демилитаризации сектора и разоружения правящей группировки. В ноябре WSJ сообщила, что сотни вооруженных бойцов ХАМАС оказались в ловушке в туннелях под контролируемой Израилем частью сектора Газа. Эта ситуация грозит срывом режима прекращения огня, написала газета.

В октябре в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта, Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС. План перемирия включает 20 пунктов, среди которых обязательства о взаимном прекращении огня и обмене заложниками.