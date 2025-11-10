Барабанщика «Стоптайм» отпустили из-под ареста в Санкт-Петербурге

Барабанщика группы «Стоптайм» Владислава Леонтьева, которого во второй раз признали виновным в нарушении общественного порядка, отпустили из-под ареста из здания УМВД, где он отбывал повторное наказание, сообщает 78.ru.

Музыканта у здания УМВД по Василеостровскому району ждали друзья, а также девушка. Они отказались от комментариев.

В конце октября суд во второй раз признал Леонтьева виновным в нарушении общественного порядка и приговорил его к 12 суткам ареста. По данным 78.ru, коллега Леонтьева по группе «Стоптайм», гитарист Александр Орлов, в настоящее время находится во 2-м отделе полиции УМВД по Адмиралтейскому району.

8 ноября на вокалистку «Стоптайм» Диану Логинову под псевдонимом Наоко поступил третий протокол о дискредитации армии. Ранее на певицу уже поступило два аналогичных протокола за исполнение песни Монеточки (признана иноагентом) «Ты солдат», а второй — за исполнение песни «Светлая полоса» Noize MC (Минюст также внес его в реестр иноагентов). По первому она получила штраф в размере 30 тыс. руб., а второй вернули составителям «для устранения препятствий его рассмотрения судом».

Вечером 11 октября девушка вместе с группой «Стоптайм» исполнила несколько песен признанных иноагентами артистов напротив Казанского собора.

Исполнительницу задержали 15 октября, суд назначил ей 13 суток ареста за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). Аналогичное наказание получил барабанщик группы, гитариста арестовали на 12 суток.