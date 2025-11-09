 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Аэропорт Льежа приостановил работу из-за неопознанных дронов

Аэропорт в бельгийском городе Льеже приостановил работу приблизительно на час из-за сообщений о неопознанных беспилотниках, сообщила бельгийская авиадиспетчерская служба Skeyes, передает VRT.

По словам представителя аэропорта Кристиана Делькура, менеджера по коммуникациям аэропорта Льежа, движение было приостановлено после первоначального сообщения о возгорании из-за дрона около 19:30 (21:30 мск). Около 19:45 (21:45 мск) заметили еще два дрона.

По данным Skeyes, изначально движение приостановили до 20:00 (22:00 мск). Позже представитель аэропорта сообщил, что авиасообщение возобновилось в 20:25 (22:25 мск).

Бельгия вслед за Польшей захотела применить статью 4 НАТО из-за дронов
Политика
Фото:Nicolas Maeterlinck / Belga News A / Global Look Press

Аэропорт Льежа не в первый раз приостанавливает работу на фоне сообщений о беспилотниках. В предыдущий раз воздушная гавань ограничивала полеты на полчаса 8 ноября.

Также аэропорт приостанавливал работу в ночь на 5 ноября вместе с аэропортом Брюсселя из-за сообщений о беспилотниках. Тогда Skyeyes объяснила, что прекращение полетов минимум на полчаса, является стандартной процедурой при обнаружении беспилотника. Это время нужно для того, чтобы провести необходимые проверки и убедиться, что больше нет нежелательных полетов, уточнили в компании.

В начале ноября несколько беспилотников также заметили в Бельгии над военной базой Кляйне-Брогель, сообщил тогда Тео Франкен. Как отмечал портал NZZ, в октябре эта военная база была задействована в ежегодных учениях НАТО.

В последние месяцы власти некоторых европейских стран заявляли о вторжении беспилотников в их воздушное пространство. Некоторые из них обвиняли Россию в причастности к этому. Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, говорил глава МИДа Сергей Лавров.

Егор Алимов
Бельгия Льеж аэропорты дроны

