Международные аэропорты Брюсселя и Льежа приостановили полеты из-за БПЛА

Беспилотники заметили около 21:00 мск. Оба аэропорта вновь открылись вскоре после 22:00 мск. Власти проводят расследование

Бельгийские аэропорты Брюсселя и Льежа приостановили полеты из-за сообщений о беспилотниках, сообщает местный телеканал RTBF.

Информация о дроне поступила около 21:00 мск, он был замечен над территорией аэропорта Брюсселя, сообщил Курт Вервиллиген — представитель бельгийской компании Skeyes, которая является поставщиком услуг аэронавигации и управления воздушным движением в гражданском воздушном пространстве.

«В качестве меры предосторожности все воздушное движение было временно остановлено», — отметил он.

В Skeyes объяснили, что прекращение полетов минимум на полчаса, является стандартной процедурой при обнаружении беспилотника. Это время нужно для того, чтобы провести необходимые проверки и убедиться, что больше нет нежелательных полетов, уточнили в компании.

Как пишет телеканал, первоначально было объявлено об отклонениях в сторону аэропорта Льежа, он также объявил о присутствии поблизости беспилотников. Затем рейсы из обоих аэропортов были перенаправлены в Маастрихт и Кельн.

«На данный момент нет никаких доказательств, позволяющих установить связь между выводами, сделанными в Брюсселе и Льеже», — добавили в Skeyes. Оба аэропорта вновь открылись вскоре после 22:00 мск.

Кроме этого, беспилотники заметили над территорией коммуны в Флоренне и недалеко от авиабазы в Кляйн-Брогеле, (Фландрия), которая используется НАТО, около 21:30 мск, заявил глава муниципалитета Флоренне Антонен Коллине. «Это яркие точки в небе, похожие на беспилотники. Ведется расследование», — уточнил он.

Министр обороны Белгии Тео Франкен во время наблюдений был гостем в телешоу «Де Тафель ван Тин». Он был отозван из-за инцидентов, связанных с беспилотниками. Министр подтвердил, что о беспилотниках сообщалось в Кляйн-Брогеле и Флоренне.

Обломки беспилотников нашли в Анапе, Туапсе и Геленджике
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В начале ноября несколько беспилотников также заметили в Бельгии над военной базой Кляйне-Брогель, сообщил тогда Тео Франкен. Как отмечал портал NZZ, в октябре эта военная база была задействована в ежегодных учениях НАТО.

В начале октября произошел аналогичный случай. Около 15 дронов заметили вечером 2 октября над военной базой Эльзенборн на востоке Бельгии.

В последние месяцы власти некоторых европейских стран заявляли о вторжении беспилотников в их воздушное пространство. Некоторые из них обвиняли Россию в причастности к этому. Об обнаружении беспилотников заявляли и в Бельгии: Франкен говорил, что дроны видели 2 октября над военной базой Эльзенборн на востоке страны. В конце месяца он сообщил о беспилотниках, замеченных у военной базы в Марч-ан-Фамене.

Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, говорил глава МИДа Сергей Лавров.

