Политика⁠,
0

Бельгия вслед за Польшей захотела применить статью 4 НАТО из-за дронов

Глава Минобороны Франкен: Бельгия может применить статью 4 НАТО из-за дронов
Бельгия из-за пролета дронов над военными базами изучает возможность применить статью 4 Устава НАТО, заявил глава Минобороны. Статья предполагает проведение консультаций стран альянса в случае угрозы одной из них
Фото: Nicolas Maeterlinck / Belga News A / Global Look Press
Фото: Nicolas Maeterlinck / Belga News A / Global Look Press

Бельгия планирует задействовать статью 4 Североатлантического договора из-за пролета над ее территорией беспилотников, в том числе над военными базами, заявил бельгийский министр обороны и внешней торговли Тео Франкен, выступая в парламентском комитете по национальной обороне, передает Het Laatste Nieuws (HLN).

Франкен убежден, что речь не идет о любительских беспилотниках. «Ясно, что происходит что-то большее. <...> Мы должны реагировать быстро», — сказал он.

Министр рассказал об изучении вопроса, может ли Бельгия обратиться за помощью к соседним странам. Кроме того, «в ближайшие часы и дни также будет рассмотрено, может ли наша страна активировать статью 4 Устава НАТО», добавил он.

Ст. 4 Североатлантического договора подразумевает, что государства-члены будут консультироваться друг с другом в случае, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из них окажется под угрозой.

Эту статью в сентябре задействовала Польша после обнаружения в своем воздушном пространстве около двух десятков дронов, которые Варшава назвала российскими. В Москве эти обвинения отвергли. После инцидента союзники Польши по НАТО предоставили ей военную помощь, включая истребители, системы ПВО и военнослужащих. Альянс запустил операцию «Восточный часовой» (Eastern Sentry).

Этой осенью о пролетах беспилотников сообщали в ряде европейских стран, включая Бельгию. Там дроны видели в том числе над военными базами Эльзенборн и Кляйне-Брогель. Федеральная прокуратура начала расследование из-за этих инцидентов, сообщает HLN.

По данным издания, беспилотники вновь заметили над военной базой Кляйне-Брогель и вечером 5 ноября. Кроме того, дрон увидели над военными казармами в Хеверле, полиция направила туда патрули, пишет HLN. Представитель полиции Марк Вранкс заявил, что ведомство «получило несколько сообщений».

Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, заявлял глава МИДа Сергей Лавров.

Авторы
Теги
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Бельгия НАТО консультации беспилотники военные базы
