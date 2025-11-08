 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

ХАМАС передал Израилю тело еще одного заложника

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Израиль получил гроб с телом еще одного заложника, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«Гроб с телом погибшего заложника в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛ недавно пересек границу с Государством Израиль», — говорится в сообщении ведомства.

Процедура опознания пройдет в Национальном институте судебной медицины.

Трамп пригрозил ХАМАС «быстрым и беспощадным» концом
Политика
Сектор Газа

ХАМАС 3 ноября передал Израилю тела еще трех заложников.

В октябре в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта, Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС.

План перемирия включает 20 пунктов, среди которых — обязательство ХАМАС отпустить плененных 7 октября 2023 года израильтян и вернуть тела 28 погибших заложников. На момент публикации материала группировка передала тела 19 заложников.

США и Израиль обвиняют ХАМАС в затягивании передачи тел. Группировка заявила, что извлечение останков погибших осложнено из-за разрушенной инфраструктуры и отсутствия спецоборудования.

