На Солнце за час произошли две мощные вспышки

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

В среду, 5 ноября, была зафиксирована солнечная вспышка высочайшего класса мощности, сообщили в Институте прикладной геофизики. В прошлый раз подобная вспышка фиксировалась 19 июня.

«[В] 1:01 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X1.2 (S15E88) продолжительностью 33 минуты», — говорится в сообщении.

Это вторая мощная вспышка с начала суток; еще одна, предпоследнего класса — М, произошла в 1:44 мск и длилась 73 минуты.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН указывают, что в ночь с 4 на 5 ноября было две вспышки класса Х: максимум излучения зарегистрирован в 1:01, предыдущий — в 20:34 мск 4 ноября.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X (от слабых к сильным). Класс A0.0 соответствует излучению 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый следующий класс означает десятикратное увеличение мощности. A-класс — самые слабые вспышки, не оказывающие заметного влияния на Землю.

B-класс — незначительные вспышки, едва заметные над фоновым солнечным излучением.

C-класс — также незначительные вспышки. Не имеют заметных последствий для Земли.

M-класс — вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые представляют опасность для космонавтов.

X-класс — самые мощные вспышки. Могут вызвать длительные радиационные штормы, влияющие на спутники, системы связи и даже наземные технологии и электросети.

Во вторник на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса, мощностью M3.5; днем ранее — еще три того же класса.