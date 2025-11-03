 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В РАН зафиксировали мощнейшую за последний месяц вспышку на Солнце

Ученый Богачев: на Солнце произошла сильнейшая с конца сентября вспышка

На Солнце произошла самая сильная с конца сентября вспышка уровня M5.0, сообщил «РИА Новости» руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Максимум излучения зарегистрирован в 13:11 по Москве», — сказал он.

После вспышки сформировался крупный выброс массы, который пока сильно отклонен от направления на Землю, хотя и приближается к нему, пояснил ученый. Вероятнее всего, солнечное вещество пройдет мимо нашей планеты, считает Богачев.

У родившейся раньше Солнца кометы 3I/ATLAS изменился цвет свечения
Технологии и медиа

M-класс — вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые могут представлять опасность для космонавтов. Мощнее только вспышки X-класса.

В конце октября появилось видео крупного взрыва на обратной стороне Солнца. Ученые отметили, что событию предшествовало два средних выброса плазмы в северном направлении. Сотрудники РАН также добавили, что ни одного космического аппарата с той стороны Солнца не было, поэтому точно определить, что произошло, невозможно.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Солнце РАН вспышка на Солнце ученые
Прямой эфир
