Военная операция на Украине⁠,
На Украине в список символов «российского империализма» внесли Романовых

Украинский Институт национальной памяти признал династию Романовых символом «российского империализма», следует из перечня, опубликованного на сайте.

Одним из пунктов «Списка лиц и событий, содержащих символику русской имперской политики» значатся Романовы — «московский боярский род, правители Московского царства и Российской империи».

В Полтаве начали демонтаж второго связанного с Петром I памятника
Политика
Фото:Andreas Wolochow / Shutterstock

В октябре Институт национальной памяти Украины подготовил перечень деятелей культуры, военных, ученых и событий, которые связаны с «российской имперской политикой». В него вошли Александр I, Александр II, Александр III, Николай I, Николай II, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Иван Бунин, Фаддей Беллинсгаузен. Институт предупредил, что список будет обновляться.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
династия Романовых Украина Романовы
