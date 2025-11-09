На Украине в список символов «российского империализма» внесли Романовых
Украинский Институт национальной памяти признал династию Романовых символом «российского империализма», следует из перечня, опубликованного на сайте.
Одним из пунктов «Списка лиц и событий, содержащих символику русской имперской политики» значатся Романовы — «московский боярский род, правители Московского царства и Российской империи».
В октябре Институт национальной памяти Украины подготовил перечень деятелей культуры, военных, ученых и событий, которые связаны с «российской имперской политикой». В него вошли Александр I, Александр II, Александр III, Николай I, Николай II, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Иван Бунин, Фаддей Беллинсгаузен. Институт предупредил, что список будет обновляться.
