В Полтаве начали демонтаж второго связанного с Петром I памятника
В центре Полтавы начали демонтаж мемориала под названием «Памятник на месте отдыха Петра I». Ранее его накрыли темным полотном, а теперь планируют демонтировать полностью, сообщает «Суспильне».
Памятник был сооружен в 1817 году и изначально представлял собой кирпичный обелиск. Сохранившийся мемориал был сооружен в 1849 году, в честь 140-летней годовщины Полтавской битвы. Автором памятника стал известный русский архитектор и художник Александр Павлович Брюллов (1798–1877), брат Карла Брюллова.
Памятник был установлен на месте дома казака Магденко, в котором останавливался на отдых император Петр I на второй день после Полтавской битвы в 1709 году. Все скульптурные части памятника были изготовлены в Санкт-Петербурге в мастерской Иоганна Августа Гамбургера методом гальванопластики.
Это не единственный памятник Петру I в Полтаве. Всего их в городе два. Второй памятник российскому императору демонтировали в конце февраля 2025 года в рамках «государственной политики деколонизации».
Исполняющая обязанности главы города Екатерина Ямщикова заявила тогда, что демонтаж памятника — это «не акт вандализма», а целенаправленное действие общества, которое освобождается от «российских имперских маркеров».
Памятник был установлен возле музея истории Полтавской битвы. Его установили в 1950 году. Фигуру императора изготовили еще в 1915 году в Санкт-Петербурге. Изначально с 1919 года она стояла в главном вестибюле Петровского Полтавского кадетского корпуса. После расформирования корпуса ее отправили в Полтаву.
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