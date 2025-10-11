 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Киеве назвали исторических деятелей, считающихся связанными с Россией

На Украине предложили убрать из публичного доступа связанные с Пушкиным объекты
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Институт национальной памяти Украины подготовил перечень деятелей культуры, военных, ученых и событий, которые связаны с «российской имперской политикой». Список опубликован на сайте института.

В перечне перечислены цари Александр I, Александр II, Александр III, Николай I, Николай II. Среди военных — мореплаватели Семен Дежнев и Фаддей Беллинсгаузен. Помимо политиков и военных, в список вошли также деятели российской культуры: писатели, поэты, композиторы и живописцы. В частности, в него вошли Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Иван Бунин, Модест Мусоргский, Николай Карамзин, Василий Суриков и другие. Основная претензия ко всем перечисленным — «глорификация Российской империи».

Вместе с тем институт подготовил второй перечень, в котором указал имена известных личностей, не связанных с «российской имперской политикой». В него вошел, в частности, русский художник Карл Брюллов, который, как указано в пояснении, был одним из самых активных организаторов выкупа Тараса Шевченко из крепостного права; художник-символист Михаил Врубель, «чье творчество оказало значительное влияние на развитие модерна на Украине»; Николай Гоголь — «выдающийся представитель «украинской школы» русской литературы»; Александр Куприн, который «отстаивал идею автономности народов, входящих в состав российского государства» и др.

Оба списка подготовлены в рамках украинского закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики». С их помощью украинские власти должны определять, какие объекты и топонимы нужно удалить из публичного пространства.

«Они [перечни] не исчерпывающие и будут дополняться новыми данными о лицах и событиях периодов Московского царства, Российской империи, Российского государства, РСФСР, СССР и современной Российской Федерации», — говорится в описании. Там указано, что «объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства».

На Украине регулярно сообщают о сносе связанных с Россией объектов. Так, в октябре 2024 года депутат Киевского горсовета Людмила Ковалевская заявила, что в Киеве собираются снести памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.В ноябре 2024 года в городе Кривом Роге — родине президента Украины Владимира Зеленского — снесли памятники поэтам Пушкину и Лермонтову.

В Киеве демонтировали памятник физиологу Ивану Павлову
Политика
Фото:Департамент территориального контроля города Киев

Украинские власти начали снос памятников российским и советским деятелям после начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Когда начались военные действия в феврале 2022 года, в стране создали специальный Совет по дерусификации и декоммунизации, а в мае 2023 года приняли закон, упрощающий демонтаж памятников. Российские власти считают практику сноса памятников в соседних странах «потрясающим невежеством».

Также в 2022 году Министерство образования и науки Украины объявило об исключении произведений российских и советских литераторов из школьной программы. Министр просвещения России Сергей Кравцов тогда заявил, что «это еще одно подтверждение глупости киевского режима».

Авторы
Теги
Егор Алимов
Поэты русские писатели культура Украина список Россия Александр Пушкин Михаил Лермонтов
