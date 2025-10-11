В Киеве назвали исторических деятелей, считающихся связанными с Россией

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Институт национальной памяти Украины подготовил перечень деятелей культуры, военных, ученых и событий, которые связаны с «российской имперской политикой». Список опубликован на сайте института.

В перечне перечислены цари Александр I, Александр II, Александр III, Николай I, Николай II. Среди военных — мореплаватели Семен Дежнев и Фаддей Беллинсгаузен. Помимо политиков и военных, в список вошли также деятели российской культуры: писатели, поэты, композиторы и живописцы. В частности, в него вошли Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Иван Бунин, Модест Мусоргский, Николай Карамзин, Василий Суриков и другие. Основная претензия ко всем перечисленным — «глорификация Российской империи».

Вместе с тем институт подготовил второй перечень, в котором указал имена известных личностей, не связанных с «российской имперской политикой». В него вошел, в частности, русский художник Карл Брюллов, который, как указано в пояснении, был одним из самых активных организаторов выкупа Тараса Шевченко из крепостного права; художник-символист Михаил Врубель, «чье творчество оказало значительное влияние на развитие модерна на Украине»; Николай Гоголь — «выдающийся представитель «украинской школы» русской литературы»; Александр Куприн, который «отстаивал идею автономности народов, входящих в состав российского государства» и др.

Оба списка подготовлены в рамках украинского закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики». С их помощью украинские власти должны определять, какие объекты и топонимы нужно удалить из публичного пространства.

«Они [перечни] не исчерпывающие и будут дополняться новыми данными о лицах и событиях периодов Московского царства, Российской империи, Российского государства, РСФСР, СССР и современной Российской Федерации», — говорится в описании. Там указано, что «объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства».

На Украине регулярно сообщают о сносе связанных с Россией объектов. Так, в октябре 2024 года депутат Киевского горсовета Людмила Ковалевская заявила, что в Киеве собираются снести памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.В ноябре 2024 года в городе Кривом Роге — родине президента Украины Владимира Зеленского — снесли памятники поэтам Пушкину и Лермонтову.

Украинские власти начали снос памятников российским и советским деятелям после начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Когда начались военные действия в феврале 2022 года, в стране создали специальный Совет по дерусификации и декоммунизации, а в мае 2023 года приняли закон, упрощающий демонтаж памятников. Российские власти считают практику сноса памятников в соседних странах «потрясающим невежеством».

Также в 2022 году Министерство образования и науки Украины объявило об исключении произведений российских и советских литераторов из школьной программы. Министр просвещения России Сергей Кравцов тогда заявил, что «это еще одно подтверждение глупости киевского режима».