МВД назвало семь самых распространенных тем из объявлений мошенников

Мошенники чаще всего публикуют объявления о финансовых услугах, легкой работе, услугах ЖКХ, а также обманывают своих жертв с помощью листовок с QR-кодами, сообщила ТАСС пресс-служба МВД, рассказав об излюбленных схемах злоумышленников.

Как отметили в ведомстве, предложения о предоставлении различных финансовых услуг являются одной из самых популярных схем мошенников — они предлагают оформить быстрые займы, помочь в получении кредита или списать долги. Еще одна распространенная схема — вакансии с обещаниями легкой высокооплачиваемой работы.

Кроме того, часто злоумышленники маскируются под работников коммунальных служб, предлагая проверить счетчики или провести сантехнические работы. Также они нередко публикуют ложные объявления о продаже бытовой техники, электроники и автомобилей по низким ценам, а после оформления покупки скрываются с деньгами.

В ведомстве предупредили, что часто злоумышленники используют темы социальных услуг и листовки с QR-кодами. Например, мошенники предлагают отсканировать QR-код, чтобы добавиться в чат дома.

В сентябре в МВД описали среднестатистический портрет жертвы мошенников. Типичными являются социально активные и финансово обеспеченные граждане в возрасте от 30 до 70 лет. Эти люди обычно имеют стабильную работу, положительную кредитную историю и сбережения. Для них характерно ответственное отношение к гражданским обязанностям, готовность сотрудничать с государственными институтами и активная жизненная позиция.

При этом их финансовая грамотность и социальная вовлеченность, вопреки ожиданиям, не защищают от мошеннических схем, а наоборот, длаеют их более уязвимыми для целенаправленных атак злоумышленников, пояснили в ведомстве.