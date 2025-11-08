Мошенники начали обманывать россиян с помощью виртуальных кредиток

Мошенники начали использовать схему по похищению данных под предлогом оформления виртуальных кредитных карт, следует из материалов МВД, передает ТАСС.

Мошенники предлагают завести кредитную карту с большим лимитом, обещая ее одобрить почти всем, в том числе людям с плохой кредитной историей. Для оформления требуется регистрация на сайте, заполнение анкеты и оплата комиссии. В результате жертвы не только теряют деньги, но и передают злоумышленникам личные данные, которые используются для хищений, сообщили в МВД.

В МВД призвали не доверять гарантированному одобрению кредита, не вносить предоплату и не оставлять личные данные на сомнительных сайтах.

Ранее в октябре ведомство предупредило, что телефонные мошенники разработали несколько схем для убеждения граждан снять установленный самозапрет на кредиты. Согласно одной из схем, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают им о задолженности либо о неточностях в кредитной истории. Для ее устранения они предлагают снять самозапрет на кредиты.