Мошенники начали обманывать россиян с помощью виртуальных кредиток
Мошенники начали использовать схему по похищению данных под предлогом оформления виртуальных кредитных карт, следует из материалов МВД, передает ТАСС.
Мошенники предлагают завести кредитную карту с большим лимитом, обещая ее одобрить почти всем, в том числе людям с плохой кредитной историей. Для оформления требуется регистрация на сайте, заполнение анкеты и оплата комиссии. В результате жертвы не только теряют деньги, но и передают злоумышленникам личные данные, которые используются для хищений, сообщили в МВД.
В МВД призвали не доверять гарантированному одобрению кредита, не вносить предоплату и не оставлять личные данные на сомнительных сайтах.
Ранее в октябре ведомство предупредило, что телефонные мошенники разработали несколько схем для убеждения граждан снять установленный самозапрет на кредиты. Согласно одной из схем, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают им о задолженности либо о неточностях в кредитной истории. Для ее устранения они предлагают снять самозапрет на кредиты.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»