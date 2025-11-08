 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠
Мошенники начали обманывать россиян с помощью виртуальных кредиток

Сюжет
Как защититься от мошенников

Мошенники начали использовать схему по похищению данных под предлогом оформления виртуальных кредитных карт, следует из материалов МВД, передает ТАСС.

Мошенники предлагают завести кредитную карту с большим лимитом, обещая ее одобрить почти всем, в том числе людям с плохой кредитной историей. Для оформления требуется регистрация на сайте, заполнение анкеты и оплата комиссии. В результате жертвы не только теряют деньги, но и передают злоумышленникам личные данные, которые используются для хищений, сообщили в МВД.

Мошенники начали распространять шпионские программы под видом антивирусов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В МВД призвали не доверять гарантированному одобрению кредита, не вносить предоплату и не оставлять личные данные на сомнительных сайтах.

Ранее в октябре ведомство предупредило, что телефонные мошенники разработали несколько схем для убеждения граждан снять установленный самозапрет на кредиты. Согласно одной из схем, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают им о задолженности либо о неточностях в кредитной истории. Для ее устранения они предлагают снять самозапрет на кредиты.

