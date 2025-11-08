В Москве началось прощание с Юрием Николаевым

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве началось прощание с телеведущим Юрием Николаевым. Он ушел из жизни в 76 лет. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Николаев умер 4 ноября. По данным телеграм-канала Shot, Николаеву стало плохо дома — он боролся с тяжелым заболеванием легких.

Родным и близким телеведущего выразил соболезнования президент России Владимир Путин.

Николаев родился в 1948 году в Кишиневе. Получил широкую известность как ведущий популярных музыкальных программ «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Среди наград телеведущего — орден Почета (2014), орден Дружбы (2007), Почетная грамота Президента Российской Федерации (2018), Премия правительства Российской Федерации в области культуры (2019).