Турецкий паром прошел осмотр в порту Сочи и ждет разрешения ФСБ

По словам гендиректора компании, обслуживающей рейс Seabridge, положительный акт осмотра направили в ФСБ Краснодарского края накануне в 17:00 мск. Сейчас судно ожидает ответа ведомства. Паром стоит в порту Сочи уже вторые сутки

Паром SeaBridge (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

После осмотра парома Seabridge 7 ноября, прибывшего из турецкого Трабзона в порт Сочи, компания «СВС Шиппинг», обслуживающая маршрут, направила положительный акт осмотра в ФСБ Краснодарского края. Об этом РБК сообщил генеральный директор компании Сергей Туркменян.

«В настоящее время паром пока стоит на якорной стоянке порта Сочи. Вчера, после осмотра судна, положительный Акт осмотра в 17:00 мск отправили в ФСБ края для получения разрешения на вход в порт и до сих пор ждем», — отметил Туркменян.

«Прочитать один листик, я думаю, не так сложно. Но до сих пор ждем. Пришел круизный лайнер «Растори Гранде». Он в 8 часов пришел на рейд. Уже стоит в порту с 1100 пассажирами на борту. Пришел из Турции. У нас 20 пассажиров — мы получили разрешение моментально, но мы ждем уже вторые сутки. Вот вам двойные стандарты», — рассказал глава «СВС Шиппинг» радио BFM.

Паром стоит близ сочинского порта уже вторые сутки. Одна из пассажирок рассказала РБК, что паром стоит на том же самом месте. «РИА Новости» сообщило, что паром проверяют уже более восьми часов, дно судна осмотрели водолазы.

Как ранее сообщил РБК один из пассажиров, судно провело всю ночь в ожидании швартовки в 10 км от берега Сочи.

Паром Seabridge, который должен был возобновить морское сообщение между Россией и Турцией, не был допущен в порт Сочи 6 ноября из-за отсутствия разрешения на вход на территорию России. На борту находятся 18 российских и 2 турецких граждан.

Власти Краснодарского края назвали возобновление рейсов преждевременным, сославшись на нерешенные вопросы безопасности.

Паром вышел из турецкого порта 5 ноября — это был первый рейс за 14 лет. Первоначально возобновление сообщения планировалось на 2024 год, но отправления неоднократно откладывались. В конце октября рейс перенесли на 5 ноября из-за шторма.

Ранее, в середине октября, власти Краснодарского края уже признали тестовый рейс Seabridge небезопасным, а губернатор Вениамин Кондратьев назвал его выход несогласованным.