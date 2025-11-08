 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Турецкий паром прошел осмотр в порту Сочи и ждет разрешения ФСБ

Глава «СВС Шиппинг»: турецкий паром Seabridge ждет разрешения ФСБ после осмотра
По словам гендиректора компании, обслуживающей рейс Seabridge, положительный акт осмотра направили в ФСБ Краснодарского края накануне в 17:00 мск. Сейчас судно ожидает ответа ведомства. Паром стоит в порту Сочи уже вторые сутки
Паром SeaBridge
Паром SeaBridge (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

После осмотра парома Seabridge 7 ноября, прибывшего из турецкого Трабзона в порт Сочи, компания «СВС Шиппинг», обслуживающая маршрут, направила положительный акт осмотра в ФСБ Краснодарского края. Об этом РБК сообщил генеральный директор компании Сергей Туркменян.

«В настоящее время паром пока стоит на якорной стоянке порта Сочи. Вчера, после осмотра судна, положительный Акт осмотра в 17:00 мск отправили в ФСБ края для получения разрешения на вход в порт и до сих пор ждем», — отметил Туркменян.

«Прочитать один листик, я думаю, не так сложно. Но до сих пор ждем. Пришел круизный лайнер «Растори Гранде». Он в 8 часов пришел на рейд. Уже стоит в порту с 1100 пассажирами на борту. Пришел из Турции. У нас 20 пассажиров — мы получили разрешение моментально, но мы ждем уже вторые сутки. Вот вам двойные стандарты», — рассказал глава «СВС Шиппинг» радио BFM.

Турецкий паром, который не пустили в Сочи, остался в море на вторые сутки
Общество
Паром SeaBridge

Паром стоит близ сочинского порта уже вторые сутки. Одна из пассажирок рассказала РБК, что паром стоит на том же самом месте. «РИА Новости» сообщило, что паром проверяют уже более восьми часов, дно судна осмотрели водолазы.

Как ранее сообщил РБК один из пассажиров, судно провело всю ночь в ожидании швартовки в 10 км от берега Сочи

Паром Seabridge, который должен был возобновить морское сообщение между Россией и Турцией, не был допущен в порт Сочи 6 ноября из-за отсутствия разрешения на вход на территорию России. На борту находятся 18 российских и 2 турецких граждан.

Власти Краснодарского края назвали возобновление рейсов преждевременным, сославшись на нерешенные вопросы безопасности.

Паром вышел из турецкого порта 5 ноября — это был первый рейс за 14 лет. Первоначально возобновление сообщения планировалось на 2024 год, но отправления неоднократно откладывались. В конце октября рейс перенесли на 5 ноября из-за шторма.

Ранее, в середине октября, власти Краснодарского края уже признали тестовый рейс Seabridge небезопасным, а губернатор Вениамин Кондратьев назвал его выход несогласованным.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Егор Алимов, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
паром Турция Сочи ФСБ осмотр
Материалы по теме
Турецкий паром, который не пустили в Сочи, остался в море на вторые сутки
Общество
️Власти Кубани сочли преждевременным запуск парома между Турцией и Сочи
Политика
Первый за 14 лет паром из Турции не пустили в порт Сочи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
Федор Емельяненко проведет реванш с Кро Копом по правилам бокса Спорт, 14:45
Немецкий министр пересядет на обычный рейс из-за поломки своего самолета Политика, 14:44
Байден заявил, что Трамп позорит США работой «только на миллиардеров» Политика, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Турецкий паром прошел осмотр в порту Сочи и ждет разрешения ФСБ Общество, 14:39
Бывший замминистра обороны стал замсекретаря Совбеза Политика, 14:37
Хегсет потребовал от оборонных компаний ускорить разработки или исчезнуть Политика, 14:16
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
Евросоюз запланировал создать центр борьбы с «дезинформацией из России» Политика, 14:09
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Сотрудник золоторудного месторождения погиб при сходе лавины на Камчатке Общество, 14:00
До взрыва в Куркино жители дома заметили утечку газа Общество, 13:55
Россиянин впервые с 2018 года завоевал медаль на ЧМ по пулевой стрельбе Спорт, 13:50
Командующий группировкой «Юг» стал замминистра обороны Политика, 13:46