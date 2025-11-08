Турецкий паром, который не пустили в Сочи, остался в море на вторые сутки

Паром SeaBridge (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Паром Seabridge, следующий из турецкого Трабзона в Россию, все еще стоит на воде в порту Сочи на том же месте, куда он прибыл ранее. Об этом РБК рассказала одна из пассажирок судна.

«Стоим на воде, на том же месте. Ничего конкретного не говорят», — сообщила РБК пассажирка Татьяна.

Генеральный директор компании «СВС Шиппинг», обслуживающей маршрут, Сергей Туркменян подтвердил РБК, что паром находится на якорной стоянке сочинского порта. «Вчера, после осмотра судна, положительный Акт осмотра в 17.00 час отправили в ФСБ края для получения разрешения на вход в порт и до сих пор ждем», — отметил он.

Судно проверяют уже восемь часов, рассказал «РИА Новости» один из пассажиров парома.

Как сообщило агентство, паром Seabridge, который прибыл в акваторию Сочи более суток назад, начал движение к внутреннему рейду порта в 13:50 мск. Как ранее рассказал РБК один из пассажиров, судно провело всю ночь в ожидании швартовки в 10 км от берега Сочи. Один из пассажиров рассказал RT, что водолазы проверили дно судна.

РБК обратился за комментарием в порт Сочи, в правительство Краснодарского края, а также к представителю «СВС Шиппинг».

Паром Seabridge, который должен был восстановить морское сообщение между Россией и Турцией, не пустили в порт Сочи 6 ноября из-за отсутствия у судна разрешения на вход на территорию России. На борту находятся 18 российских граждан и два гражданина Турции.

Власти Краснодарского края 7 ноября назвали возобновление рейсов между Россией и Турцией преждевременным, поскольку вопросы обеспечения безопасности остаются нерешенными.

Паром вышел из турецкого порта в 21:10 мск 5 ноября. Это был первый за 14 лет рейс до Сочи. Изначально возобновить сообщение планировалось в 2024 году, но отправления неоднократно откладывали. В конце октября запланированный рейс перенесли на 5 ноября из-за надвигающегося шторма.

При этом в середине октября власти Краснодарского края признали небезопасным тестовый рейс Seabridge. Губернатор Вениамин Кондратьев тогда назвал выход парома несогласованным и опасным с точки зрения безопасности.