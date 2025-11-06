Мошенники начали распространять шпионские программы под видом антивирусов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники распространяют вредоносные программы под видом антивирусных и других защитных приложений для получения доступа к онлайн-банкингу и мессенджерам, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД в телеграм-канале.

«Арсенал киберпреступников постоянно пополняется — нами зафиксирован рост активности шпионских программ LunaSpy и SpyNote», — говорится в сообщении ведомства.

По информации ведомства, LunaSpy имитирует сканирование и показывает фальшивые угрозы, записывает звук и видео с микрофона и камеры, а также отслеживает геолокацию пользователя. SpyNote совершает overlay-атаки (запуск фальшивого интерфейса на экране пользователя) на банковские приложения и получает полный удаленный контроль над устройством.

Ведомство посоветовало устанавливать приложения только из официальных магазинов, регулярно обновлять систему и программы, ограничивать права приложений и пользоваться надежными антивирусами.

В сентябре в МВД описали среднестатистический портрет жертвы мошенников. Типичными являются социально активные и финансово обеспеченные граждане в возрасте от 30 до 70 лет. Эти люди обычно имеют стабильную работу, положительную кредитную историю и сбережения. Для них характерно ответственное отношение к гражданским обязанностям, готовность сотрудничать с государственными институтами и активная жизненная позиция.

При этом их финансовая грамотность и социальная вовлеченность, вопреки ожиданиям, не защищают от мошеннических схем, а наоборот, делают их более уязвимыми для целенаправленных атак злоумышленников, пояснили в ведомстве.