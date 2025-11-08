Системы ПВО сбили дрон над Московским регионом

Силы ПВО уничтожили один беспилотник в небе над Московским регионом в период с 7:00 до 9:00 мск, сообщила пресс-служба Минобороны.

За это же время было перехвачено по одному дрону над Калужской и Смоленской областями.

По данным Минобороны, в ночь на 8 ноября над регионами России перехватили 79 беспилотников. Больше всего уничтожили над Ростовской областью — 36. Также БПЛА сбили в небе над небе Брянской, Курской областью, Волгоградской, Белгородской, Саратовской, Воронежской, Смоленской и Орловской областями, а также над Крымом.

Ранее, 30 октября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате шести дронов на подлете к Москве.