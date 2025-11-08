 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В российских регионах за ночь уничтожили 79 украинских дронов

Минобороны: за ночь силы ПВО уничтожили 79 дронов над регионами России
Сюжет
Военная операция на Украине

За ночь средства ПВО сбили 79 украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны.

Больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью — 36. Десять БПЛА перехватили в небе над Брянской областью, девять — над Курской областью, восемь — над Волгоградской. По пять дронов уничтожили над Крымом и Белгородской областью. Три беспилотника перехватили в небе над Саратовской областью. По одному — в Воронежской, Смоленской и Орловской областях.

В Саратове в результате атаки дронов пострадал человек
Политика

На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты в ночь на 8 ноября вводили аэропорты Ульяновска, Калуги, Уфы, Пензы, а также Саратова и Волгограда. В двух последних воздушных гаванях ограничения на полеты уже сняли.

В ночь на 8 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении силами ПВО массированной атаки дронов на регион. В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики. По предварительным данным, повреждений жилых строений и пострадавших нет. В Саратове в результате атаки дронов пострадал человек.

Полина Минаева, Егор Алимов
Минобороны дроны БПЛА ПВО
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 07 ноя, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 07 ноя, 09:47
Politico раскрыла, как Каллас не смогла вернуть врага главы ЕК в Брюссель Политика, 08:36
«Би-би-си» сообщила о росте числа случаев дезертирства из армии Украины Политика, 08:23
Стал известен средний размер пенсий по старости в России Общество, 08:07
Сможет ли «Динамо» Карпина прервать безвыигрышную серию. Интриги тура РПЛ Спорт, 08:00
В российских регионах за ночь уничтожили 79 украинских дронов Политика, 07:55
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев Политика, 07:49
Госдеп исключил президента Сирии из списка террористов Политика, 07:36
Германий и 3D-детали: что известно о новом промкластере в Сибири Бизнес, 07:30
Москвичам пообещали пасмурный день и теплую погоду Общество, 07:20
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты Политика, 07:16
Продажи удобрений на бирже в этом году достигнут трехлетнего максимумаПодписка на РБК, 07:01
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 06:52
Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги в России на ₽7 млн Бизнес, 06:50
Россиянам напомнили о самых длинных за 12 лет новогодних выходных Общество, 06:13