В российских регионах за ночь уничтожили 79 украинских дронов
За ночь средства ПВО сбили 79 украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны.
Больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью — 36. Десять БПЛА перехватили в небе над Брянской областью, девять — над Курской областью, восемь — над Волгоградской. По пять дронов уничтожили над Крымом и Белгородской областью. Три беспилотника перехватили в небе над Саратовской областью. По одному — в Воронежской, Смоленской и Орловской областях.
На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты в ночь на 8 ноября вводили аэропорты Ульяновска, Калуги, Уфы, Пензы, а также Саратова и Волгограда. В двух последних воздушных гаванях ограничения на полеты уже сняли.
В ночь на 8 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении силами ПВО массированной атаки дронов на регион. В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики. По предварительным данным, повреждений жилых строений и пострадавших нет. В Саратове в результате атаки дронов пострадал человек.
