Число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до шести

Силы ПВО перехватили еще два летевших на Москву беспилотника — число сбитых в ночь на 30 октября дронов на подлете к столице увеличилось до шести, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

О пятом уничтоженном дроне Собянин написал в 3:37 мск, а о шестом — через три минуты. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал столичный мэр.

Ранее в ночь на 30 октября Собянин сообщил о четырех беспилотниках, сбитых на подлете к столице.

В предыдущий раз мэр писал о перехвате четырех летевших на Москву БПЛА ночью 29 октября.

На фоне угрозы беспилотной опасности ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково и Домодедово.