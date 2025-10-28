 Перейти к основному контенту
0

Россиянам назвали размер пенсий для неработающих пенсионеров в 2026 году

Пенсия для неработающих пенсионеров в 2026 году должна превысить 27 тыс. руб., рассказала ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

С 1 января выплаты проиндексируют на 7,6%, надбавка составит чуть более 1 963 руб.

«Средний размер начисленной страховой пенсии <...> по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27 788,8 рубля», — сказала Финогенова.

Минтруд назвал размер индексации страховых пенсий в 2026 году
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что начиная с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличивать два раза в год. Пенсии работающих пенсионеров также вырастут на 7,6%.

На 6,8% вырастут материнский капитал, а также выплаты ветеранам и инвалидам. Прожиточный минимум повысят на 1,2 тыс. руб. — до 18 939 руб., а минимальный размер оплаты труда увеличат до 27 093 руб.

