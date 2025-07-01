 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году ,  
0 

Мишустин заявил, что страховые пенсии будут повышать два раза в год

Сюжет
Пенсии в 2025 году
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Начиная с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличения реальных доходов граждан. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале правительства.

«С 2026 года страховые пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых, станут дважды увеличиваться. С февраля по уровню инфляции за прошедший год и с апреля с учетом роста доходов Социального фонда», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что с января текущего года страховые пенсии повысили на 7,3%. 22 января на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин попросил произвести перерасчет выплат в соответствии с уровнем инфляции, которая в 2024 году достигла 9,5%. Дополнительную индексацию страховых пенсий провели уже в феврале.

В Думе напомнили о повышении пенсий для некоторых категорий граждан
Общество
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Мишустин также отметил, что правительство возобновило индексацию страховой пенсии для работающих граждан. По его словам, кабмин будет и дальше оптимизировать и упрощать процессы назначения и предоставления различных льгот, выплат и пособий.

Страховая пенсия состоит из суммы пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию. Стоимость пенсионного коэффициента меняется ежегодно, с 1 января 2025 года с учетом индексации по фактической инфляции она составляет 145,69 руб.

К страховой части государство доплачивает фиксированную (базовую) пенсию, которая не зависит от стажа. Фиксированная сумма индексируется, в 2025 году с учетом индексации по фактической инфляции она составляет до 8907,7 руб.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
пенсии страховые пенсии Михаил Мишустин правительство России
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров в России
Общество
Стал известен средний размер пенсии в России
Общество
Министр труда сообщил об индексации пенсий по росту зарплат в 2026 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
ЦБ установил официальный курс доллара на 3 июля Инвестиции, 17:45
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 17:43
У школы в Вологодской области поставили памятник Сталину Общество, 17:39
Роман Ротенберг назвал большой честью свое назначение в «Динамо» Спорт, 17:38
Глава Крыма ввел режим ЧС в восьми районах из-за засухи Общество, 17:25
«Динамо» объявило о вхождении Романа Ротенберга в совет директоров клуба Спорт, 17:23
Суд в Баку арестовал директора и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» Политика, 17:21
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
К задержанным сотрудниками «Sputnik Азербайджан» не пускают дипломатов Политика, 17:18
Новостройки в мегаполисах подорожали на 4,6% с начала 2025 года Недвижимость, 17:16
«Лучше быть лохом, чем неудачником». Почему Кийосаки купил еще 1 биткоин Крипто, 17:16
На «Госуслуги» подали почти 1 млн заявлений для записи первоклашек Общество, 17:09
Что посмотреть на ИнвеSт Weekend: гид по главным точкам притяжения Инвестиции, 17:05
Маск ответил Трампу на реплику «может потерять гораздо больше» Политика, 17:04