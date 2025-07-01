Мишустин заявил, что страховые пенсии будут повышать два раза в год

Михаил Мишустин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Начиная с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличения реальных доходов граждан. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале правительства.

«С 2026 года страховые пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых, станут дважды увеличиваться. С февраля по уровню инфляции за прошедший год и с апреля с учетом роста доходов Социального фонда», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что с января текущего года страховые пенсии повысили на 7,3%. 22 января на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин попросил произвести перерасчет выплат в соответствии с уровнем инфляции, которая в 2024 году достигла 9,5%. Дополнительную индексацию страховых пенсий провели уже в феврале.

Мишустин также отметил, что правительство возобновило индексацию страховой пенсии для работающих граждан. По его словам, кабмин будет и дальше оптимизировать и упрощать процессы назначения и предоставления различных льгот, выплат и пособий.

Страховая пенсия состоит из суммы пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию. Стоимость пенсионного коэффициента меняется ежегодно, с 1 января 2025 года с учетом индексации по фактической инфляции она составляет 145,69 руб.

К страховой части государство доплачивает фиксированную (базовую) пенсию, которая не зависит от стажа. Фиксированная сумма индексируется, в 2025 году с учетом индексации по фактической инфляции она составляет до 8907,7 руб.