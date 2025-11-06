В Думе напомнили размер страховой пенсии в 2026 году

Стенякина: размер страховой пенсии по старости в 2026 году превысит 27 тыс. руб.

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 тыс. руб., сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает «РИА Новости».

По ее словам, на 1 июля 2025 года средняя страховая пенсия по старости составляла 25 826,03 руб. После индексации на 7,6%, которая состоится 1 января 2026 года, размер пенсии увеличится до 27 788,8 рубля.

Стенякина пояснила, что страховую пенсию назначают при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или потере кормильца. Размер выплаты формируется на основе фиксированной суммы и индивидуальных коэффициентов.

Социальная пенсия, в отличие от страховой,не зависит от трудового стажа и накопленных взносов и предназначена для граждан, у которых стажа нет или он недостаточен для получения страховой пенсии.

При расчете страховой пенсии учитывается сумма пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию. Стоимость пенсионного коэффициента меняется ежегодно, в 2025 году с учетом индексации по фактической инфляции она составляла 145,69 руб.

К страховой части государство доплачивает фиксированную (базовую) пенсию, которая не зависит от стажа. Фиксированная сумма индексируется, в 2025 году она может достигать 8907,7 руб.