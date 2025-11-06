 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

В Думе напомнили размер страховой пенсии в 2026 году

Стенякина: размер страховой пенсии по старости в 2026 году превысит 27 тыс. руб.
Сюжет
Пенсии в 2025 году

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 тыс. руб., сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает «РИА Новости».

По ее словам, на 1 июля 2025 года средняя страховая пенсия по старости составляла 25 826,03 руб. После индексации на 7,6%, которая состоится 1 января 2026 года, размер пенсии увеличится до 27 788,8 рубля.

Стенякина пояснила, что страховую пенсию назначают при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или потере кормильца. Размер выплаты формируется на основе фиксированной суммы и индивидуальных коэффициентов.

Социальная пенсия, в отличие от страховой,не зависит от трудового стажа и накопленных взносов и предназначена для граждан, у которых стажа нет или он недостаточен для получения страховой пенсии.

В Минтруде оценили число самозанятых, получающих пенсии
Общество
Фото:LS92 / Shutterstock

При расчете страховой пенсии учитывается сумма пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию. Стоимость пенсионного коэффициента меняется ежегодно, в 2025 году с учетом индексации по фактической инфляции она составляла 145,69 руб.

К страховой части государство доплачивает фиксированную (базовую) пенсию, которая не зависит от стажа. Фиксированная сумма индексируется, в 2025 году она может достигать 8907,7 руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Полина Дуганова
страховые пенсии выплаты индексация
Материалы по теме
Россиянам назвали размер пенсий для неработающих пенсионеров в 2026 году
Общество
В Минтруде оценили число самозанятых, получающих пенсии
Общество
Экономист назвал средний размер социальной пенсии в России
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Число жертв крушения грузового самолета в Кентукки возросло до 12 человек Общество, 07:18
Над пятью районами Ростовской области уничтожили дроны Политика, 07:17
Налоговики начали проверки скрытых доходов неработающихПодписка на РБК, 07:00
Мощный взрыв и утечка химикатов произошли на заводе в США Общество, 06:59
Число приостановивших полеты аэропортов России возросло до 13 Политика, 06:55
Путин предложил альтернативу советской идеологии Политика, 06:33
Одиннадцатый российский аэропорт остановил полеты Общество, 06:16
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В Думе напомнили размер страховой пенсии в 2026 году Общество, 05:58
В промзоне в Волгограде возник пожар из-за падения обломков БПЛА Политика, 05:53
В Польше выросло число преступлений против украинцев Политика, 05:46
ЕС согласовал направление средств гражданского назначения на оборону Политика, 05:24
В Киеве мужчина взорвал гранату в торговом центре Общество, 05:13
Россия впервые с 1990-х отправила Армении зерно поездом через Азербайджан Общество, 04:59
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52