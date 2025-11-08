 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии Путина

Песков: Кремль своевременно сообщит дату прямой линии Путина
Сюжет
Прямая линия Путина

Кремль позднее сообщит дату совмещенных большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Официально дату сообщим своевременно», — сказал он в ответ на вопрос о возможных сроках проведения мероприятия.

Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Федорищевым в Самаре
Политика
Владимир Путин

Кремль начнет собирать у россиян вопросы для прямой линии с Путиным за две недели до мероприятия.

До этого Песков рассказал, что прямая линия состоится ближе к концу декабря и будет объединена с большой пресс-конференцией. На этой неделе он сообщил, что подготовка к мероприятию идет «полным ходом».

Прямая линия с Владимиром Путиным — это мероприятие, в ходе которого Путин отвечает на вопросы граждан России. Первая прямая линия прошла в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. Исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы.

Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
