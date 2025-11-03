Песков рассказал о ходе подготовки прямой линии с Путиным
Подготовка к декабрьской прямой линии с президентом России Владимиром Путиным идет «полным ходом», сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, она идет, идет полным ходом. Это сложный процесс», — ответил он на вопрос о том, началась ли уже подготовка к мероприятию.
Ранее Песков рассказал, что прямая линия состоится ближе к концу декабря и будет объединена с большой пресс-конференцией.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это мероприятие, в ходе которого Путин отвечает на вопросы граждан России. Первая прямая линия прошла в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным.
Исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы. В 2020 году элементы прямой линии были включены в ежегодную пресс-конференцию. В 2023 году эти два формата решили объединить.
В 2024 году прямая линия состоялась 19 декабря и продолжалась 4 часа и 27 минут.
