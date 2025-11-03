 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
0

Песков рассказал о ходе подготовки прямой линии с Путиным

Песков: подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом
Сюжет
Прямая линия Путина

Подготовка к декабрьской прямой линии с президентом России Владимиром Путиным идет «полным ходом», сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, она идет, идет полным ходом. Это сложный процесс», — ответил он на вопрос о том, началась ли уже подготовка к мероприятию.

Ранее Песков рассказал, что прямая линия состоится ближе к концу декабря и будет объединена с большой пресс-конференцией.

Песков подтвердил, что прямая линия с Путиным в 2025 году состоится
Политика

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это мероприятие, в ходе которого Путин отвечает на вопросы граждан России. Первая прямая линия прошла в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным.

Исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы. В 2020 году элементы прямой линии были включены в ежегодную пресс-конференцию. В 2023 году эти два формата решили объединить.

В 2024 году прямая линия состоялась 19 декабря и продолжалась 4 часа и 27 минут.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дмитрий Песков Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
