Песков рассказал о сборе вопросов к прямой линии с Путиным

Кремль начнет собирать у россиян вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2025 году за две недели до мероприятия, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что вопросы будут собирать «с задействованием всего инструментария», в частности искусственного интеллекта. «Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», — сказал он.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
