Песков рассказал о сборе вопросов к прямой линии с Путиным
Кремль начнет собирать у россиян вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2025 году за две недели до мероприятия, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что вопросы будут собирать «с задействованием всего инструментария», в частности искусственного интеллекта. «Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», — сказал он.
Материал дополняется
