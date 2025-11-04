Песков рассказал о сборе вопросов к прямой линии с Путиным

Кремль начнет собирать у россиян вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2025 году за две недели до мероприятия, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что вопросы будут собирать «с задействованием всего инструментария», в частности искусственного интеллекта. «Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», — сказал он.

