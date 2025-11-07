Стамбул выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде

Главная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 израильских политиков и военных, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по обвинению в геноциде и военных преступлениях, совершенных во время атак на сектор Газа

Биньямин Нетаньяху (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Главная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 подозреваемых, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по обвинению в геноциде, сообщает Daily Sabah.

Ордера выданы в рамках расследования предполагаемых военных преступлений в ходе ударов Израиля по сектору Газа. Среди подозреваемых — израильские политики и военные, обвиняемые в организации и поддержке атак, в результате которых, по данным прокуратуры, погибли более 68 тыс. палестинцев, преимущественно женщины и дети.

Председатель Стамбульской коллегии адвокатов Ясин Шамлы после подачи заявления о возбуждении уголовного дела на пресс-конференции у здания суда обвинил Израиль в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении международных соглашений о прекращении огня. Он также отметил, что израильские атаки затрагивали территории ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки — «террористическая структура Израиля» стала угрозой всему человечеству, отметил он.

По словам Шамлы, коллегия ранее направляла жалобы в Международный уголовный суд и Управление ООН по правам человека. Он подчеркнул, что по турецкому законодательству преступления геноцида и против человечности не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию национальных судов.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар написал в соцсети Х, что Тель-Авив «решительно и с презрением отвергает последний пиар-ход тирана [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана». «В Турции при Эрдогане судебная система давно превратилась в инструмент для подавления политических соперников и задержания журналистов, судей и мэров», — добавил он.

В отношении Нетаньяху действует выданный МУС ордер на арест, суд подозревает его в «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024-го». В Тель-Авиве назвали эту меру антисемитизмом.

10 октября перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу. Соглашение было заключено при посредничестве США, Египта, Турции и Катара, с тех пор стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях.

Позднее Израильская армия нанесла несколько ударов по Газе. Так, 28 октября, Нетаньяху поручил военным нанести новые удары по сектору Газа в ответ на нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС. Телеканал «Кан» сообщил, что Израиль намерен расширить контролируемую ЦАХАЛ территорию за пределы «желтой линии», установленной соглашением о прекращении огня, согласованным с США.