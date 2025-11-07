 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский посетит Испанию и встретится с премьером

Владимир Зеленский и Педро Санчес
Владимир Зеленский и Педро Санчес (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский скоро посетит Испанию, сообщает AFP со ссылкой на источник в администрации премьер-министра Испании Педро Санчеса, передает The Local.

«Мы можем подтвердить, что визит состоится в ближайшее время, но по соображениям безопасности не можем разглашать дату», — сказал собеседник агентства.

По информации Cadena SER, ожидается, что встреча состоится «примерно через две недели». Издание также сообщает, что Зеленского примет Санчес, а среди планов украинского президента — посещение Музея королевы Софии с целью увидеть картину «Герника» кисти Пабло Пикассо.

Уитакер рассказал о встрече с Зеленским в Киеве
Политика
Мэттью Уитакер

В последний раз Зеленский был в Испании в 2024 году. В ходе поездки они с Санчесом подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности. Газета El País со ссылкой на источники уточнила тогда, что договор включает в себя поставки новой партии ракет Patriot, 19 танков Leopard 2 A4 и произведенных в Испании боеприпасов. Россия осуждает военную помощь Украине со стороны Запада.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Полина Дуганова
Владимир Зеленский Испания официальный визит Педро Санчес
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
