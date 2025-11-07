Зеленский посетит Испанию и встретится с премьером

Владимир Зеленский и Педро Санчес (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский скоро посетит Испанию, сообщает AFP со ссылкой на источник в администрации премьер-министра Испании Педро Санчеса, передает The Local.

«Мы можем подтвердить, что визит состоится в ближайшее время, но по соображениям безопасности не можем разглашать дату», — сказал собеседник агентства.

По информации Cadena SER, ожидается, что встреча состоится «примерно через две недели». Издание также сообщает, что Зеленского примет Санчес, а среди планов украинского президента — посещение Музея королевы Софии с целью увидеть картину «Герника» кисти Пабло Пикассо.

