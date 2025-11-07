Зеленский посетит Испанию и встретится с премьером
Президент Украины Владимир Зеленский скоро посетит Испанию, сообщает AFP со ссылкой на источник в администрации премьер-министра Испании Педро Санчеса, передает The Local.
«Мы можем подтвердить, что визит состоится в ближайшее время, но по соображениям безопасности не можем разглашать дату», — сказал собеседник агентства.
По информации Cadena SER, ожидается, что встреча состоится «примерно через две недели». Издание также сообщает, что Зеленского примет Санчес, а среди планов украинского президента — посещение Музея королевы Софии с целью увидеть картину «Герника» кисти Пабло Пикассо.
В последний раз Зеленский был в Испании в 2024 году. В ходе поездки они с Санчесом подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности. Газета El País со ссылкой на источники уточнила тогда, что договор включает в себя поставки новой партии ракет Patriot, 19 танков Leopard 2 A4 и произведенных в Испании боеприпасов. Россия осуждает военную помощь Украине со стороны Запада.
